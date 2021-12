Izrael polgárai a világon elsőként kapták meg a vakcina harmadik adagját, az ország továbbra is továbbra is élen jár azzal, hogy most a lakosok hozzájutnak a negyedikhez is - mondta Naftali Bennett miniszterelnök.

Az izraeli egészségügyi minisztérium közleménye szerint az immunhiányos emberek is megkaphatják a vakcina negyedik adagját, amelyet nekik, valamint a 60 év felettieknek és az egészségügyi dolgozóknak a harmadik injekció után legalább négy hónappal lehet beadni - olvasható a portálon.

Izrael korábban bejelentette, hogy az omikron variáns megfékezése érdekében felvették az Egyesült Államokat, Kanadát és számos más országot a mintegy 50 államot tartalmazó "vörös" listára. Az ezen felsorolt országokba tilos az utazás

A miniszterelnök nemrégiben megvédte az egészségügyi korlátozásokat, amelyek szerinte azért szükségesek, hogy a járvány ötödik hulláma miatt ne legyen szükség újabb bezárásokra, és felszólította a lakosokat, hogy távmunkában dolgozzanak és oltassák be gyermekeiket.

Keddig 1148 megerősített és "nagyon valószínűen" az omikron variánshoz köthető megbetegedést jelentettek Izraelben, a fertőzöttek több mint fele oltott ember volt.