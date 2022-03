Kétliteres söröket, szárított halakat és alkoholos italokat, köztük orosz vodkákat árul az a haifai élelmiszerbolt, amely pár napja már csak "Liquor" néven várja a vásárlókat.

A Hadar kerületben található 18 éves bolt ugyanis eddig "Putyin Liquor" néven működött, de az ukrajnai háború kitörése miatt a tulajdonosok a névváltoztatás mellett döntöttek - írja a Der Standard.

Az izraeli kikötőváros majdnem minden negyedik lakosa egyébként a volt Szovjetunióból származik, a bolt vezetője orosz származású, de több dolgozó ukrajnai bevándorló. Amellett, hogy elítélik a háborút, az üzletvezető szerint hamar megcsappant a forgalma "Putyin neve miatt", ezért hamar leragasztották azt.

Oroszország ukrajnai inváziójának napján egyébként több száz tüntető gyűlt össze a haifai orosz konzulátus előtt, köztük orosz-és fehérorosz gyökerekkel rendelkező izraeliek is.

Ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, Magyarországon is több olyan olyan kisbolt van már, ahol már nem kapható orosz vodka, de az Árukereső.hu is kirakta kínálatából az orosz vodkákat.

