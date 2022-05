A Joe Biden elnök által vezetett amerikai kormány a továbbiakban is mindent meg fog tenni, hogy politikailag és gazdaságilag a lehető legjobban izolálja Vlagyimir Putyin Oroszországát, és örömmel veszik, hogy ebben a korábbinál is szorosabb lett a transzatlanti együttműködés – mondta egy gazdasági fórumon Brüsszelben Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminisztere.

Yellen kiállt amellett, hogy az orosz szankciók esetében elvi kérdésekről van szó, akkor is, ha a kiépített infrastruktúra, leginkább az energiaellátás terén az európai országok sokkal kiszolgáltatottabbak. Az USA épp ezért üdvözli az Európai Bizottság - a magyar kormány által elutasított - indítványát, ami alapján néhány hónap alatt teljes egészében leállna az energiavásárlás orosz forrásokból.

Ukrajna valamilyen szinten működteti a kormányt és a gazdaságot, de az is látszik, hogy tetemes támogatásra lesz szükség az újraépítésre, és asz is biztos, hogy hosszabb távon. Joe Biden ezért is kért további 33 milliárd dollárnyi támogatást a kongresszustól, és abban reménykedünk, hogy mások is hozzájárulhatnak ehhez – mondta Yellen.

Egységes adózás kell

Yellen ismét kiállt a globális minimumadó bevezetése mellett, amivel az USA kormányának álláspontja szerint hatékonyabban meg lehetne adóztatni mindenhol a nagyvállalatokat. Legalább 15 százalékos adó kell, mivel a minél alacsonyabb adóráták fenntartása kontraproduktív, az így beszedett jövedelmi pedig pótolná azokat a forrásokat, amiket például egy fenntartható gazdaság fejlesztésére lehetne fordítani. Ilyen terület például az ukrán válság miatt égetővé vált megújuló energetika fejlesztése.

Ezt az álláspontot a magyar kormány szintén elutasítja, nálunk a 20-30 százalékos beruházási rátának egyik fő okának az alacsony társasági adót tartja a gazdasági kormányzat, amit egyben kiemelt versenyképességi előnyként meg is tartana.

Yellen egyben amellett is kiállt, hogy az egységes adórátával megszűnhetnének a kettős adózási rendszerek, amivel például Franciaország igyekszik megadóztatni a nagy amerikai technológia óriásokat, amelyek működésének szabályozásán amúgy épp aktívan dolgozik az Európai Unió.

Kína ellen is fel kell sorakozni az USA mögé

Elvi, erkölcsi alapon is közösen fel kell lépni a veszélyt és elfogadhatatlan geopolitikai érdekeket képviselő államok ellen, és ez nem csak Oroszországra vonatkozik. Yellen szerint a Biden kormányzat úgy látja, hogy Kínának is számos káros gyakorlata van, amiknek visszafogásába Európának is rész kellene venni.

Yellen szerint el kell érni, hogy Kína ne korlátozza a kereskedelmet, ne tehessen adósrabszolgává szegényebb országokat, és akkor az USA világpolitikai és gazdasági helyzetét fenyegető országnak is érzékelhetően rontani lehet a pozícióit. Ha egységes a fellépés, és Peking nem tudja egymás ellen fordítani a kereskedelmi partnereit, ez sokkal hatékonyabban menne.

Összességében az USA úgy látja, hogy kell egy alapvető átállás az ellátási láncokban, mivel akár az orosz energetikai, akár a kínai technológia szektort nézve túlságosan koncentrált a kulcsfontosságú termékkörök ellátási forrása, ráadásul az Egyesült Államok által megbízhatatlannak tartott országokban.

Ezért úgy látják, sokkal diverzifikáltabb, kisebb, de „megbízható” országokból álló ellátási hálózat kiépítése lenne a fontos, az energiahordozók és nyersanyagok terén különösen, és azt szeretné az USA, hogy a beszerezési csatornáit ennek megfelelően alakítsa az Európai Unió is.