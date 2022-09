A frissen kinevezett japán védelmi miniszter Yasukazu Hamada szerdán tett látogatást a Pentagonban, ahol amerikai kollégájával Lloyd Austinnal és kíséretükkel arról egyeztettek milyen lépéseket tehetnek, az augusztus elején újraélesedő Tajvanra leselkedő kínai fenyegetésre - írja Japan Times.

Kína haragját akkor az Egyesült Államok Képviselőházának elnöke, Nancy Pelosi látogatása keltette fel, amihez hasonlóan magasrangú látogatás évtizedek óta nem volt független országként működő szigeten. Kína "újraegyesítés" címén csatolná magához Tajvant, de a hozzá közel fekvő Tokió ellenőrzése alá tartozó Szenkaku szigetekre is igényt tart. Bár az USA továbbra sem vitatja hivatalosan az "Egy Kína" elvét, egyre határozottabban foglal állást Tajvan függetlensége mellett, és Joe Biden amerikai elnök még a látogatás előtt azt is mondta mindent megtennének a támogatásukért, egy esetleges kínai támadás esetén.

Ahogy arról már korábban írt a Napi.hu, Japán komolyan veszi a fenyegetést és fél évszázadnyi pacifista törvénykezést követeőn feloldják azt a rendeletet ami az ország GDP-jének 1 százalékában maximálta az ország védelmi költségvetését. A költségplafon ellenére Japán régóta a védelemre legtöbbet költő tíz ország közé tartozik, de ha valóban elérik a már NATO-kompatibilis 2 százalékot 5 éven belül, akkor rögtön a ranglétra negyedik helyére ugranak, közvetlen az USA, Kína és Oroszország mögé.

Modern válaszok

Japán már a júliusban megosztott védelmi kiadványában is listázott több high-tech lehetőséget, mint a támadó drónok megzavarására alkalmas mikrohullám sugárzókat, és a digitális eszközök kiütésére képes EMP technológiákat. De már akkor is az elektromágnesekkel hatalmas lövedéksebességet elérő sínágyú volt tűnt a legfajsúlyosabb eszköznek.

Az ilyen sínágyúk lehetnek a legjobb módjai a hiperszonikus, tehát a hangsebesség ötszörösével haladó rakéták becsapódás előtti lelövésére, így minden bizonnyal ezt és más rakéta-alapú technológiákat is vizsgálnak-fejlesztenek majd az USA-Japán.

Lloyd Austin és Yasukazo Hamada a tárgyalóasztalnál, 2022.09.14. Kép: Getty Images

Mindkét ország stratégiai ellenfelélen tekinti Kínát és Austin megerősítette, hogy az Egyesült Államok "megingathatatlanul" elkötelezett Japán védelme mellett, beleértve a kiterjesztett elrettentést is, amelyet az amerikai nukleáris és hagyományos védelmi képességek "teljes skálája" tesz lehetővé.

Beindult a verseny

Ezen felül Japán eddig exkluzívan védelemre berendezkedő hadserege, most olyan eszközöket is készül vásárolni, amikkel ellenséges területen létesített rakétakilövőállomásokat is meg tudnak semmisíteni. Ez még indokoltabb lehet, miután a South China Morning Post szerint Kína új szuperszonikus (a hangsebesség két és félszeresével repülni képes) rakétákat fejleszt.

A hajó-elhárításra készülő rakéták különlegessége, hogy bór meghajtásúak, illetve: azon túl, hogy 200 kilométert tud megtenni alacsony magasságban, a tenger felszíne alatt, torpedóként is működőképes - akár még további 20 kilométeren keresztül. A fejlesztés alá kerülő sínágyúk például jóval hatékonyabban tudják majd kezelni, az ilyen alacsonyan szálló rakétákat, mint a hagyományos elhárítási rendszerek.