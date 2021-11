Eszerint a fogyasztói árak 0,1 százalékkal emelkedtek októberben éves bázison a szeptemberi 0,2 százalékos éves emelkedés után. Az élelmiszerárak nélküli maginfláció 0,1 százalékos volt októberben, ugyanannyi mint szeptemberben.

Az előző havihoz képest a fogyasztói árak szezonális kiigazítással 0,3 százalékkal csökkentek októberben, az élelmiszerárak nélkül pedig 0,1 százalékkal csökkentek.

Az élelmiszerárak emelkedése 0,5 százalékra lassult októberben a szeptemberi 0,9 százalékról, a háztartási berendezéseké pedig 0,9 százalékra 1,7 százalékról. Felgyorsult az árak csökkenése a közlekedési és a távközlési díjak esetében, októberben 7,5 százalékos, előtte pedig szeptemberben 6,4 százalékos volt az éves csökkenés.

Gyorsult az áremelkedés az üzemanyagoknál és a közüzemi díjaknál, októberben 6,4 százalékos volt az éves emelkedés a szeptemberi 4,4 százalék után. A kulturális és rekreációs szolgáltatások ára októberben 4,3 százalékkal emelkedett éves bázison, szeptemberben pedig 3,3 százalékkal.

A maginfláció októberben már a második hónapja emelkedett Japánban. Előtte, augusztusban és júliusban egyaránt 0,2 százalékos volt a csökkenés. Májusban és júniusban 0,1 és 0,2 százalék volt a maginfláció, Előtte pedig tavaly márciusig visszamenőleg végig negatív, ami decemberben egészen mínusz 1,0 százalékig is elment.

Eközben 490 milliárd dolláros állami programot jelentettek be, hogy ezzel ellensúlyozzák a koronavírus negatív hatásait. A program számos eleme azonban nem is kapcsolódik a vészhelyzethez, például a megemelt családtámogatások és várhatóan jelentősen növelheti az államadósságot, akár középtávon is.

A most bejelentett csomag jóval nagyobb, mint azt a piaci elemzők várták, korábban 240-280 milliárd dolláros csomagra számítottak, ráadásul a teljes költési keret akár 600 milliárd dollár is lehet.