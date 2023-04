A G7-es országcsoport és a Globális Dél országai közötti együttműködés mélyítése mellett, valamint a nemzetközi status quo egyoldalú megváltoztatása ellen emelt szót hétfőn a japán külügyminiszter Karuizavában, a világ gazdaságilag legfejlettebb országait tömörítő G7-csoport külügyminisztereinek tanácskozásán.

– fogalmazott Hajasi Josimasza, hozzátéve: a világ "fordulóponthoz érkezett".

Leszögezte: az országcsoport szigorúan elítéli Oroszország Ukrajna ellen indított háborúját és Moszkva nukleáris fenyegetőzéseit.

A tárcavezető emellett az országcsoport és a Globális Dél kapcsolatainak mélyítéséért szállt síkra. Mint mondta, a közeledéssel a többi között igyekeznének megakadályozni, hogy Oroszország kikerülje a rá kirótt gazdasági szankciókat.

Leszögezte továbbá:

elejét kell venni annak, hogy Oroszország fegyverekhez jusson.

Egy Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel utazó magas rangú amerikai tisztviselő azt mondta újságíróknak, hogy a Biden-kormányzat célja a tárgyalásokon Ukrajna támogatásának megerősítése, beleértve egy ukrajnai energiainfrastruktúrát érintő jelentős kezdeményezést is, amelyet a tavalyi németországi G7-találkozón indítottak el. Emellett hangsúlyos pontja a csúcsnak a Kijevnek nyújtott katonai segítségnyújtás folyamatos biztosítása. A tisztviselő szerint szintén prioritást élvez majd a konfliktus miatt Oroszországgal szembeni fellépés fokozása, különösen a gazdasági és pénzügyi szankciók révén.

Ukrajna fontos pillanat előtt áll a következő hetekben, mivel Oroszország jelenlegi offenzívája nagyrészt elakadt, az ukránok pedig ellentámadásra készülnek. Az amerikai tisztviselő, aki egyébként névtelenül nyilatkozott az Euronews tudósítása szerint, arról is beszélt, hogy a megbeszélésen szóba kerül majd az is, hogy miként tudják Ukrajna hosszú távú védelmi és elrettentő képességeit fokozni. Ez Kijev helyzetét is javíthatja majd az esetleges tárgyalásokon.

Kicked off our @G7 meetings with a working dinner and discussion on security in the Indo-Pacific region. We are aligned on addressing challenges to the rules-based international order that underpins stability in the region and around the world. pic.twitter.com/bvNX60VzcO