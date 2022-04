Vlagyimir Putyin egyenlő Adolf Hitlerrel, ezért meg kell állítani minél előbb, mielőtt tovább halad Nyugat felé- mondta a New York Timesnak adott interjújában Jaroslav Nad szlovák védelmi miniszter.

A miniszter szerint a február 24-én megtámadott ország most szó szerint a jövőért harcol.

Kapcsolódó Lesújtó kijelentést tett Putyinról a lengyel kormányfő

Nad szerint Ooszország ukrajnai inváziója előtt elképzelhetetlen volt, hogy Szlovákia nagy mennyiségű fegyvereket küldjön át keleti határán, méghozzá ingyen. "De ez az új valóság" - magyarázta.

A miniszter szerint Szlovákia, mint frontország, saját határán is háborút visel, ugyanis több mint 330 ezer ukrán menekült lépett be országába. "A paradigma most teljesen más. Most csak az Ukrajnában megmenthető életek számítanak" - mondta.

Legutóbb Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő fogalmazott meg éles kritikát az orosz elnökről. Morawiecki szerint Putyin célja a NATO szétverése. Egyúttal "hamis alternatívának" nevezte azt is, hogy Moszkva szerint a béke, illetve a területi egységét megőrző, szuverén Ukrajna kizárja egymást.