A nem sokkal 2021 vége előtt hatalomra került cseh kormány egyre újabb ötletekkel áll elő a járvány kezelésében – derül ki a Radio Praha cikkéből.

A prágai vezetést mintha az omikron koronavírus-változat hajszolná: ki akarják találni, hogy mit csináljanak, ha ennek rohamos terjedése kiüti a fél országot, újabb gazdasági válságot okozva.

A DIANA Biotech vállalat január első hete után a hétnapos mozgóátlagot elemezve arra jutott, hogy az omikron-variáns adja immáron az országban a koronavírus-fertőzések felét. Más laborok szerint valójában már 80 százalék ez az arány. A szakértők napi 50 ezres fertőzési adatot várnak az omikronhullám csúcsán. A kormány egyik válasza, hogy felpörgették az iskolában a tesztelést.

A másik, hogy az otthoni karantént 14 napról 5 napra rövidítik, ám ennél is újszerűbb, hogy be kívánják vezetni az úgynevezett munkahelyi karantént. Az erőteljes tesztelés a munkahelyeken már megkezdődött, ezt akarják megtoldani az újfajta korlátozással. A lényeg az lenne, hogy a legfontosabb munkahelyeken, az iskolákban, a közüzemeken, a buszvezetők körében pozitív koronavírusteszttel is dolgozhatnának az emberek, illetve a kontraktszemélyek, amíg nem betegednek le.

A munkakörülményeiket hozzáigazítanák a karanténhez, biztosítanák a távolságtartást, a kétfelé védő maszkok hordását. A kormány nem akar egyoldalúan lépni, mielőtt újítanának egyeztetnek az ország regionális vezetőivel. Ezzel egyidejűleg az erős társadalmi ellenállásra reagálva felülvizsgálják az előző kormány kezdeményezését, a kötelező oltás bevezetését bizonyos foglalkozási körökben, illetve a 60 évesnél idősebbek esetén.