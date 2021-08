Az Egyesült Államokban nem csupán a koronavírus új változatai terjednek, nem csupán az ellenük kifejlesztett oltások második generációját tesztelik, hanem úgy tűnik, az oltási igazolások hamisítványainak új változatai is megjelentek a piacon – derül ki a Healthline hírportál összefoglalójából. A legújabb hamis személyes azonosító kártya az egyetemi campusok és kollégiumok környezetében terjed. Szakértők veszélyesebbnek tartják a korábbiaknál, ugyanis utat nyit az előtt, hogy az oltatlan 19 évesek bejussanak az egyetemi klubokba.

Ahogy az oktatási intézmények az egész országban megnyitják a kapuikat, terjednek a hamis vakcinakártyák, amelyekre a személyes részvétellel folyó kurzusok látogatásához és bizonyos rendezvények felkereséséhez is szükség van. A járvány felpörgése mellett nem hiányzott az újabb probléma az egészségügyi hatóságoknak és a felsőoktatási intézmények vezetőségének. Ez ugyanis növeli a fertőzések további felgyorsulásának kockázatát, miközben immáron a harmadik olyan iskolaév kezdődik, amelyet tönkre tehet a pandémia.

A hamis dokumentumok jelentős része a tengerentúlról érkezik az USA-ba az éj leple alatt. A memphisi hatóságok 121 csomagot foglaltak le, amelyek 3000 hamis vakcinakártyát tartalmaztak. Először úgy akadtak a nyomukra, hogy olyan igazolások tűntek fel, amelyekről hiányzott az amerikai járványügyi hatóság (CDC) jelzése. Emellett durva hibákat tartalmaztak, köztük helyesírási hibákat és pontatlan angol-spanyol fordítást. A hamis igazolványok terjedése elérte az amerikai törvényhozók ingerküszöbét is: Chuck Schumer a szenátus demokrata többségének vezetője felszólította a szövetségi bűnüldöző szervezeteket, hogy oldják meg a problémát.

Régi nóta

Ezzel részben nyitott kapukat döngetett, ugyanis az FBI hónapok óta figyelmeztet a hamisítványok terjedésére. Már május közepén nyilvánosságra hoztak egy dörgedelmes hangú dokumentumot, amiben jelezték, hogy a vakcinakártyák hamisítás illegális, veszélyezteti a közbiztonságot, és aki felhatalmazás nélkül használja kormány intézmények – köztük a CDC – hivatalos jelzéseit, az bűncselekményt követ el, ami magas bírságot és börtönbüntetést vonhat maga után.

Néhány napja egy chicagói patikust kapcsolt le rendőrség azzal a váddal, hogy tucatnyi autentikus vakcinaigazolványt értékesített az eBay internetes bolhapiacán – írta a CNN. A 34 éves Tangtang Zhao 125 nyilván illegálisan szerzett, valódi CDC-igazolást értéksített darabját 10 dollárét 11 vásárlónak márciusban és áprilisban. Zhaót a kormányzati tulajdon 12 rendbeli eltulajdonításával vádolták meg. Ha bűnösnek találja a bíróság, tízévi szabadságvesztésre ítélhetik.

Románia

Romániában az egészségügyi minisztérium fordult az államügyész hivatalához jelezve, hogy számos olyan eset jutott a tudomására, amely szerint oltatlan emberek a feketepiacon vásárolt oltási igazolásokat használnak - írta az EUObserver. Románia a sereghajtók között van a lakosság beoltottsági aránya alapján Európában, még az első oltását sem kapta meg az ott élők fele.

A hamisításban azonban az élen járnak, az európai digitális igazolás július elejei megjelenése után rögtön elkezdték gyártani a hamisítványokat. Az egyik esetben például egyesek oltási központok alkalmazottainak kiadva magukat kínálták fel az interneten az érdeklődőknek, hogy darabját 100 euróért tudnak oltási igazolást szerezni.

Franciaország

Amióta a francia kormány elfogadta azt a döntést, hogy a nyilvános helyeken, így a kávézókban, az éttermekben is csak azok tartózkodhatnak, akiknek rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, egyesek száz eurót is hajlandók kifizetni egy hamis dokumentumért, amellyel igazolják, hogy megkapták a védőoltást - adta hírül a vajdasági szerbiai Szabad Magyar Szó.

A védettségi igazolványokat a Snapchaten és a Facebookon hirdetik, s a reklámozók nem is titkolják el, hogy hamisítványokról van szó.A francia parlament július végén elfogadta a Covid-igazolványról szóló törvényt, amely előírja, hogy egyebek mellett a belföldi utazáshoz és az étterembe járáshoz is kötelező lesz igazolniuk az állampolgároknak, hogy be vannak oltva koronavírus ellen. Emellett a védőoltást minden egészségügyi dolgozó számára kötelezővé teszik.