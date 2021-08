A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) legújabb felmérésében a megkérdezettek közel kétharmada elutasítja a covidlottót, valamint azt, hogy az oltottak pénzjutalomban részesüljenek - írta a pozsonyi Új Szó.

A kutatásban, amelyet július 15. és 20. között végeztek, a válaszadók 64,1 százaléka úgy nyilatkozott, hogy nem támogatja Igor Matovic pénzügyminiszter ötletét, amivel ösztönöznék a oltást.

Ezzel szemben mindössze a megkérdezettek 24,3 százaléka ért egyet az intézkedéssel, 11,6 százalékuk pedig nem tudott állást foglalni. „A covidlottó és a közvetítői bónusz a lakosság körében nem túl népszerű. Főként azok értékelik, akik még csak tervezik a vakcina beadatását. A válaszadók ezen csoportjának viszont fontos ösztönzés lehet az eddig halasztgatott döntés meghozásában” – véli Robert Klobucky, az SAV Szociológiai Intézetének szakértője.

A számok alátámasztják Klobucky állítását, hiszen azoknak a megkérdezetteknek, akik a közeljövőben tervezik beoltatni magukat, 57,9 százaléka támogatja a covidlottót. Ez annak fényében is érdekes adat, hogy e lottót nemcsak azok nyerhetik meg, akik augusztus 1. után oltatják be magukat, hanem bárki regisztrálhat, aki január óta megkapta a vakcinát, és rendelkezik állandó szlovákiai lakhellyel.

Ugyanakkor az oltást elutasító válaszadók mindössze 6,8 százaléka állította, hogy a pénznyeremény megváltoztatná a hozzáállásukat. Az oltási lottó és a pénzjutalom csak egy kis részét tudja meggyőzni annak a csoportnak, melynek tagjai eddig is elutasították a vakcinát. Eközben az oltástagadókat sokkal nagyobb arányban – csaknem kétszeresen – győzi meg az, ha a háziorvosuk adja be nekik a készítményt.

A felmérés kitér a közvetítői bónuszra is, melynek lényege, hogy pénzjutalmat kapnak azok, akik másokat is meggyőznek az oltás beadatásáról. Az adatok alapján a megkérdezettek 69,4 százaléka elutasítja ezt is, és mindössze 22,4 százalékuk támogatja az ötletet. Az SAV felmérése ellenére úgy tűnik, hogy a covidlottó iránt egyelőre nagy az érdeklődés. Augusztus 4-ig ugyanis - három nappal a regisztráció megnyitása után – több mint 362 ezer ember jelentkezett be.