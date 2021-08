Az éves Jackson Hole-i gazdasági konferencián elhangzott megjegyzéseiben Powell jelezte, hogy a Fed óvatos marad a kamatemelésről szóló esetleges döntésében, miközben megpróbálja a gazdaságot a teljes foglalkoztatottság felé segíteni, mondván, hogy el akarja kerülni az "átmeneti" infláció nyomását és a munkahelyek növekedésére gyakorolt potenciális visszatartó hatását. Tulajdonképpen így az amerikai jegybankelnök kiáll a Fed politikájának egy évvel ezelőtt bevezetett új megközelítésének védelme mellett - írja a Reuters.

A legalább 120 milliárd dolláros havi kötvényvásárlás "leépítésének" kérdése volt, amire a piac leginkább figyelt: a gazdaság újraélesztésére tett erőfeszítései során a Covid-19 járvány első napjaiban a Fed közel nullára csökkentette irányadó kamatlábát, és felgyorsította kötvényvásárlási, azaz mennyiségi lazítási programját, így mérlege most közel 8,4 billió dollár, ami körülbelül kétszerese a 2020. márciusi szintnek - emeli ki a CNBC, amely szerint most Powell egy merész új politikai kezdeményezést vázolt fel, amelyben a Fed elkötelezte magát a teljes és inkluzív foglalkoztatás mellett, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy egy ideig az infláció felerősödhet. A kritikusok azzal vádolták, hogy ez a politika részben felelős a jelenlegi árnyomásért, amely körülbelül 30 éve a legmagasabb szinten van.

"Ma, amikor a munkanélküliség még mindig jelentős, és a világjárvány folytatódik, egy ilyen hiba különösen káros lehet" - mondta arról, hogy miért nem lép a kamatemelés és a szigorítás útjára a Fed. "Tudjuk, hogy a hosszabb munkanélküliségi időszakok tartós károkat okozhatnak a munkavállalóknak és a gazdaság termelőképességének" - indokolta tovább a lépést.

A Fed júliusi kamatdöntő ülése óta eltelt hetek "további előrelépést hoztak" a munkaerőpiac helyreállítása felé - mondta Powell -, közel egymillió új álláshelyet hoztak létre, és további előrelépés várható. Viszont szerint ez egybeesett a koronavírus delta-változatának elterjedésével, ami olyan kockázatokat vet fel, amelyeket értékelni kell, miközben a Fed szeptember 21-22-i ülése előtt folytatódik a vita a kötvényvásárlások "mérsékléséről".

A Powell beszédét megelőző napokban a Fed több regionális bankelnöke azt mondta, hogy nagyon szeretnék, ha elindulna a "taper", vagyis gyorsan visszafognák az eszközvásárlásokat, egyesek szerint a váltásra azért van szükség, hogy felkészüljenek a vártnál hamarabb szükségessé váló kamatemelésekre.

A pénteken korábban közzétett adatok azt mutatták, hogy az infláció tovább emelkedik. A személyi fogyasztási kiadások árindexe, a Fed által figyelt legfontosabb inflációs mutató, 4,2 százalékkal emelkedett a júliusig tartó 12 hónapban, ami a harmadik egymást követő hónap, amikor a központi bank 2 százalékos céljának legalább a duplája volt. Powell azonban nem adott pontos jelzést arra vonatkozóan, hogy mikor kezdődhet meg a kötvényvásárlások csökkentése.

"Gondosan értékelni fogjuk a beérkező adatokat és a kialakuló kockázatokat" - mondta, jelezve, hogy a Fed vitái arról még nem lezárták, hogy pontosan mikor csökkentse a kötvényvásárlási programot.

Powell beszéde után a részvények az amerikai tőzsdéken emelkedni kezdtek, az irányadó S&P 500 index rekordmagasra emelkedett, mivel a befektetők úgy vélték, hogy Powell nem jelezte, hogy sietne a monetáris politika szigorításával. A kincstárjegyek hozamai csökkentek, a dollár pedig gyengült.