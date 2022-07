Hosszú várakozás után átadták Szatmárnémeti teljes, közel 20 kilométer hosszú elkerülőútját, amely nemcsak a tranzit teherforgalom, hanem a város és a megye lakói számára is nagy könnyítést jelent - írta a Maszol. Most végre a teljes útszakasz megnyitása történt meg.

Az elkerülőút története több mint 16 évre nyúlik vissza, ekkor készült el az útszakasz első megvalósíthatósági tanulmánya. Azóta több kormány is távozott Romániában, a megye és a városvezetés is cserélődött, és a beruházó CNIAR élén is voltak változások. A munka pedig máig nem zárult le teljesen, hiszen az építkezés miatt elengedhetetlen kisajátításokat követően még mindig nem kapták meg az egykori telektulajdonosok a kárpótlást.

Reménykedik a polgármester



Az elkerülőút egy része kétsávos, ám javarészt négysávos, sok körforgalommal, lehajtási lehetőséggel, egy Szamos-híddal és felüljárókkal. A hossza pedig 19,6 kilométer.

A sajtó által megszólaltatott Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere reményét fejezte ki az iránt, hogy végre véget ér a kisajátítással kapcsolatos hercehurca, vagyis a „károsultak” megkapják a kárpótlást a beruházás miatt kisajátított területekért.

Folytatódnak a fejlesztések

Szatmárnémeti körgyűrűje a város északi részéről, a DN19-es országútról, a halmi és máramarosszigeti utak kereszteződésétől indul, a város nyugati része, Nagykároly felé halad és Szatmárnémeti déli részén ér véget az E81-es, Zilah és Kolozsvár felé vezető európai úton. A körgyűrűn két forgalmi csomópont található, valamint egy 650 méter hosszú híd a Szamos fölött.

Az elkerülőút átadásával nem állnak le a nagy infrastrukturális beruházások Szatmárnémetiben és Szatmár megyében. Jó ütemben halad a Strand utcai Szamos-híd építése és előrelépés történt nemrég a Szatmárnémeti–Nagybánya gyorsforgalmi út ügyében is.