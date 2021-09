A 400 leggazdagabb amerikai család 2010 és 2018 között elenyésző, mindössze 8,2 százalékos jövedelemadót fizetett és emellett számos olyan bevétellel rendelkeznek, amelyek nem adóztatható forrásból származnak. A Biden-adminisztráció legfrissebb adataiból az is kiderül, hogy az elemzés utolsó évében ezek a családok összesen 2,1 milliárd dollár vagyonnal rendelkeztek.

A kormány kiemelt figyelmet fordít az adótörvények módosítására, amely arra kényszerítené a legvagyonosabbakat, hogy befizessék "méltányos részüket" - fogalmaz a CBS. Javaslatuk szerint a gazdagokra vonatkozó jelenlegi 37 százalékos adókulcsot 39,6 százalékra kellene emelni, de az egymillió dollárnál többet kereső háztartások 20 százalékos adókulcsát is megemelnék 39,6 százalékra. Emellett azt is szorgalmazzák, hogy a jövőben a tehetősek ne tudják nyereségüket örököseikre hagyni.

Azonban még a demokraták között is nézeteltérések vannak az új jogszabályokkal kapcsolatban: a múlt héten bemutatott törvényjavaslatban képviselők azt javasolják, hogy a tőkenyereség legmagasabb kulcsa 20 százalékról csak 25 százalékra emelkedjen és 3 százalékos pótadót vetnének ki az évi bruttó 5 millió dollárnál többet kereső magánszemélyekre. Azt azonban még nem tudni, hogy az adót csak a hagyományos jövedelmekre vagy a tőkebefektetésekre is kivetik-e. A javaslat szerint viszont nem emelkedne azoknak az adója, akik évente kevesebb, mint 400 ezer dollárt keresnek. Az adónemtől a demokraták 10 év alatt körülbelül 127 milliárd dollár többletbevételt remélnek.

Biden emellett kiemelte, fő feladatuk, hogy az új törvényjavaslattal az amerikai embereknek bebizonyítsák, hogy a kormány értük és nem a leggazdagabbakért dolgozik.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a világ pénzügyminiszterei már hónapok óta dolgoznak azon, hogy egy októberi határidőig elkészítsenek egy olyan tervet, amely véget vetne a társasági adóztatásban tapasztalható csökkenési trendnek. A javaslat része Joe Biden amerikai elnök adóreformjának, amellyel a közel 2000 milliárd dolláros beruházási csomagját finanszírozná - legalább részben. Több mint 130 ország már megállapodott egy legalább 15 százalékos globális minimumadó bevezetéséről, és tárgyalnak az adóztatási jogok elosztásának megváltoztatásáról is. Az Orbán-kormány egyelőre több pontos is támadja a globális társasági adó minimumszintjére vonatkozó javaslatot, mert az kedvezőtlenül hatna Magyarország versenyképességére.