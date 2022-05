Az Egyesült Államok és az Európai Unió már több körben hozott szankciókat orosz magánszemélyek, cégek és állami vállalatok ellen az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta.

Az Európai Unió február óta mintegy 30 milliárd dollárnyi, orosz oligarchákhoz köthető vagyont fagyasztott be, az Egyesült Államok is hasonló összeget zárolt, míg az Egyesült Királyság ennek körülbelül a kétszerését, 57 milliárd dollárt. Brit tisztviselők közölték, hogy csak egy ilyen oligarchához köthető vagyontárgyakból mintegy 13 milliárd dollárt fagyasztottak be: Roman Abramovics, a Chelsea korábbi tulajdonosa veszítette a legtöbbet. A nyugati szankciók része az is, hogy beutazási tilalommal sújtották az orosz üzletembereket és az állami apparátus több tagját.

Oroszország szombaton közölte, hogy ezekre az intézkedésekre válaszul 963 amerikai, köztük Joe Biden amerikai elnök, Antony Blinken külügyminiszter és William Burns CIA-főnök beutazási tilalmát rendelték el - írja a Reuters.

A beutazási tilalmaknak csak szimbolikus hatása van, de részei annak a folyamatos lefelé tartó spirálnak, amely Oroszország és az Egyesült Államok, valamint szövetségesei diplomáciai kapcsolataiban érzékelhető az ukrajnai háború kezdete óta tapasztalható.

Eközben Joe Biden szombaton aláírta azt a törvényjavaslatot, amely közel 40 milliárd dolláros segélyt biztosít Ukrajnának, az Oroszország inváziója miatti katonai támogatás fokozására irányuló erőfeszítések részeként - közölte a Fehér Ház a hírügynökség szerint.

Biden, aki Szöulban tartózkodik az új dél-koreai elnökkel, Jun Szuk-jeollal tartott első csúcstalálkozóján, egy olyan törvényt is aláírt, amelynek célja a csecsemőtápszerhez való hozzáférés javítása - közölte a Fehér Ház.