Az Associated Press hírügynökség három amerikai tisztviselőt idéz, akik szerint az előzetes értékelés szerint a Lengyelországba csapódott rakétát az ukrán erők lőtték ki egy érkező orosz rakétára. A tisztviselők névtelenségük megőrzése mellett nyilatkoztak a hírügynökségnek - írja a BBC.

Kedden egy nagy erejű robbanás rázta meg a lengyelországi Przewodówot, közel az ukrán határhoz, majd több jelentés arról szólt, hogy orosz rakéták okozták a két ember halálával járó detonációt. Este 8-kor a lett védelmi miniszter már tényként kezelte, hogy orosz rakéták csapódtak be Lengyelország területén, később szlovák források is erről számoltak be.

Joe Biden is megszólalt

A Pentagon akkor még nem erősítette meg a hírt, majd jelezték, hogy várják a varsói tájékoztatást. A lengyel kormány nem adott ki bővebb tájékoztatást egészen este 11-ig, akkor azt közölték, hogy elindítják a NATO 4. cikk szerinti eljárását, de nem nevezték meg, ki lehet az elkövető. Joe Biden elnök kedden egyébként azt mondta, szerinte "valószínűtlen", hogy a Lengyelországot eltaláló rakétát Oroszországból lőtték ki.

A Fehér Ház közben bejelentette azt is, hogy az amerikai elnök kérésére a G20-csúcstalálkozón részt vevő állam- illetve kormányfők közül többen - így az európaiak, valamint a kanadai és a japán miniszterelnök - szerdán külön is tárgyalnak a történtekről. Kedd délután az amerikai védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, hogy szükség esetén az Egyesült Államok "meg fogja védeni a NATO területének minden négyzetméterét".

A kormány nevében nyugalomra intett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a lengyelországi rakétabecsapódással és a Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatban kedden este az M1-nek adott interjújában, hangsúlyozva, hogy Magyarország kőolajellátása biztosított. Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel 8 órakor ül össze a Karmelita kolostorban, az ülésen többek között a titkosszolgálatok jelentései alapján elemzik a kialakult helyzetet Magyarország katonai és energiabiztonsága szempontjából - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szerda reggel.