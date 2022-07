Biden tünetei csillapodnak, torokfájás, orrfolyás, laza köhögés és testfájdalmak jelentkeznek - számolt be Kevin O'Connor a Fehér Háznak küldött feljegyzésében, miután az előzetes laboratóriumi eredmények megérkeztek. - A hangja továbbra is mély, a pulzusa, vérnyomása, légzésszáma és testhőmérséklete teljesen normális. Oxigéntelítettsége továbbra is kiváló. A tüdeje ugyancsak tiszta - tette hozzá O'Connor.

A 79 éves Biden jól tűri a kezelést, és orvosa szerint továbbra is szedi a Pfizer által gyártott Paxlovidot, egy vírusellenes gyógyszert, amelyet a Covid-19-es betegek kapnak.

A Fehér Ház csütörtök reggel jelentette be, hogy Biden koronavírus fertőzött lett. Jelenleg karanténban van a Fehér Házban, és továbbra is ellátja feladatait. A BA.5 az omikron alváltozata, az új fertőzések legalább 75 százalékáért felelős az Egyesült Államokban.

A Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint az Egyesült Államokban a koronavírus megbetegedések száma meghaladta a 90 milliót, és több mint 1 millió ember haláláért felelős.