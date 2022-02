Csütörtökön az NBC ült le egy órára Joe Biden amerikai elnökkel, aki arra intette honfitársait, hogy minél hamarabb hagyják el a kelet-európai országot. Ugyanezen a napon az amerikai kormányhivatal is hasonló figyelmeztetést adott ki, melyben azt írják az orosz csapatok pozíciója alapján, hogy azok 48 órán belül elérhetik Kijevet, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök támadásra szánja el magát.

A több mint 100 ezer orosz katona november óta állomásozik az ukrán határvidék északi és keleti oldalán, Orosz- és Fehéroroszország területén. A szárazföldi csapatokon túl, most már a Fekete-tengeren is gyakorlatoznak az orosz erők, melyek Kijev szerint ellehetetlenítik az áruszállító hajók közlekedését. Eközben a NATO is erősíti pozícióit keleti államaiban, de az így oda szállított néhány száz, pár ezer katona csupán gesztusnak tekinthető.

Kapcsolódó A Pentagon az amerikai hadseregnek parancsot adott az ukrajnai kivonulásra az orosz fenyegetés miatt

Továbbra sem tervezi a NATO és az Egyesült Államok sem, hogy közvetlenül részt vegyenek egy fegyveres konfliktusban. Az amerikai kormányhivatal leszögezte, hogy nincsenek tervek az Ukrajnában tartózkodó amerikai civilek kimentésére. Biden a figyelmeztetése ellenére azt mondta, ha Putyin van olyan "bolond hogy támadjon, ahhoz azért lesz esze, hogy ne kövessen el bármi olyat, ami az amerikaiakra negatív hatással lenne."

Biden azt is kihangsúlyozta, hogy más idők járnak, és az orosz hadsereg nem egyszerű terroristák gyülekezete, ha Amerika háborúba kényszerül Oroszországgal, az gyorsan világháborúvá válna. Maradnak tehát a fegyveradományok és a diplomácia. Az utóbbiban ugyan igen aktívvá váltak az EU képviselői az elmúlt héten, felmutatható eredmény egyelőre nincs, és Németország a mai napig blokkolja a balti államok által felajánlott német gyártmányú fegyverek szállítását.

Nem ajánlják az ukrajnai utazást

Ugyan egyelőre senki nem állítja, hogy biztosan meg fog kezdődni a támadás, az amerikaiak szerint a feltételek nyilvánvalóan adottak hozzá, és ezt a világ számos pontján komolyan veszik. Joe Biden interjúját követően, sorba adták ki az Ukrajnába utazások halasztását tanácsoló, és az ott tartózkodó állampolgárok hazautazását javasoló külügyminisztériumi figyelmeztetések.

Az amerikaiak és britek után, a franciák, spanyolok, olaszok, észtek, litvánok, szlovákok, szlovének, németek és hollandok is ezt javasolták, utóbbiak KLM légitársasága szombatra leállította az Ukrajnába közlekedő járatait. Az EU diplomáciai küldöttsége mostanra szintén visszahívta helyben nélkülözhető személyzetét, Berlin pedig bezárja donyeci konzulátusát. Az államfők beszélgetése nyomán, a kanadai külügy szintén arra kérte lakosságát, hogy kerüljék Ukrajnát, és konzulátusukat ideiglenesen Kijevből Lvivbe helyezték át.

A Közel-Keleten hasonló a helyzet, ahol először Izrael jelentette be küldöttségének visszahívását. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Arab Emirátusok, és több környező ország is, úgy mint Kuvait, illetve Irak, de Irán sem javasolja a Kelet-Európába való utazást. A török külügyminisztérium szintén arra kérte országa polgárait, hogy kerüljék Ukrajna keleti részét, de ha feltétlen szükséges az utazás, egyeztessenek kijevi konzulátusukkal és sajátkezűleg gondoskodjanak személyes biztonságukról.

A magyar külügy is lépett

Magyarországon vasárnap adott ki riasztást a külügyminisztérium, miszerint "az Ukrajna és Oroszország között az utóbbi napokban kialakult feszültségre tekintettel kérjük, hogy az Ukrajnába utazásuk szükségességét fontolják meg és lehetőség szerint halasszák későbbre." A felhívás szerint ha valakinek mégis halaszthatatlan az útja, feltétlen regisztráljon konzuli védelemre.

Putyinon kívül valószínűleg senki nem tudja megmondani, hogy lesz-e tényleges orosz támadás, de úgy tűnik, arról már széleskörű konszenzus alakult ki, hogy a haderejük készen áll a megszálláshoz. Az eddig konzekvensen kedélyeket csitító Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szombaton elmondta, hogy a sajátjukon túl, több titkosszolgálattól is rendszeres értesítéseket kapnak. Ettől függetlenül mindenre fel kell készülniük, hiszen "meglepetések bármikor lehetnek."