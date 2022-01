Csütörtökön egyeztetett Joe Biden amerikai elnök, és az ukrán államfő Volodimir Zelenszkij az orosz fenyegetéssel kapcsolatban. Eddig szükségtelen óvatoskodásnak tartotta Zelenszkij a diplomaták hazahívását, de elképzelhető, hogy a közeljövőben ez megváltozik. Komoly esély lehet egy februári megszállásra az amerikaiak szerint.

A most már 130 ezresre duzzadt orosz haderő tavaly tavaszra emlékezteti az ukrán védelmi minisztert Olekszij Reznyikovot. Szerinte semmi különösen szokatlan nincs a dologban, tavaly is hadgyakorlatoztak az oroszok, aztán elmentek. Némileg árnyalja a helyzetet, hogy már az ukrán közmédiai is terjeszti az kijevi amerikai követség, orosz "békepropagandára" figyelmeztető videóját.

A CNN-nek nyilatkozott egy meg nem nevezett ukrán tisztviselő, aki szerint a telefonbeszélgetés nem volt felhőtlen. Biden azzal győzködte Zelenszkijt, hogy a februári végére várható talajfagyás miatt, egy ideig ideális lesz a terep a harckocsik mozgásához, utóbbi azonban kitartott, hogy ő ismeri a legjobban a helyzetet és arra kérte nyugati szövetségeseit, hogy vegyenek vissza a pánikkeltésből.

A ukránok tagadják, hogy nézeteltérés lett volna, egyszerűen csak eltérő vélemények vannak a valós kockázatokról, fogalmazott Zelenszkij szóvivője. Az ukrán államfő annak ellenére is kitart a "semmi ok az aggodalomra" narratíva mellett, hogy szerinte senki nem védené meg Ukrajnát, egy esetleges támadás esetén. Zelenszkij mindenesetre bejelentette, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.