Erősebb és veszélyesebb fegyvereket küld Biden az ukránoknak

Joe Biden amerikai elnök szerdán további 800 millió dolláros katonai támogatást jelentett be Ukrajnának, ráadásul sokkal komolyabb fegyverrendszereket is küldenek: már nehéztüzérségi eszközöket is szállítanak a Kelet-Ukrajnában várható intenzív orosz hadműveletekre készülve. Már tanácskozásra hívták az amerikai hadipar szereplőit is.