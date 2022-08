Sokakat vélhetően nem nyugtatnak meg a román kormány ígéretei azzal kapcsolatban, hogy lesz elég földgáz a fűtési idényre - írja a Maszol a Ziarul Financiar gazdasági lap cikkét idézve. Legalábbis erre utal, hogy robbanásszerűen megnőtt az elektromos hősugárzók iránti kereslet, írja. „Monitorozzuk ezen termékkategóriák iránti keresletet.

Az első hat hónap adatai azt mutatják, hogy az eladások kisebbek voltak, mint 2021 azonos időszakában. Júliusban aztán 300 százalékos növekedés következett be az elektromos hősugárzók és 200 százalékos a bojlerek terén - nyilatkozta Ovidiu Nicușan, a Flanco szakáruházlánc marketingmenedzsere.

Rohamoznak a vásárlók



A vásárlók rohama augusztusban is folytatódott, az eladások az utolsó nyári hónapban is többszörösei a tavalyiaknak. Az elmúlt években megszokottnál sokkal nagyobb a kereslet a szigetelőanyagok és az alternatív energiaforrásokat felhasználó berendezések iránt is.

„Arra számítunk, hogy az érdeklődés felfokozott maradt az elkövetkező időszakban is” – nyilatkozták a BricoDepot képviselői. Jelenleg egy elektromos hősugárzó ára, márkától és a fűtőelemek számától függően, 300-400 lej körül van.

Hasonló jelenség figyelhető meg más európai országokban is. Az Euronews szerint Németországban az első félévben 35 százalékkal nőtt az elektromos hősugárzók eladása, ami szintén az energetikai válsággal kapcsolatos félelmek számlájára írható.