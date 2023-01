Bár az amerikai munkaerőpiac továbbra is erős, az infláció is magas, ami egyeseket arra késztet, hogy több pénzt keressenek. A munkaügyi minisztérium adatai szerint a bérek decemberben 4,6 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, ez még mindig elmarad az inflációtól, amely novemberben 7,1 százalékkal nőtt. A munkaerő-piaci részvétel decemberben emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig 3,5 százalékra, öt évtizedes mélypontra csökkent - írja a Bloomberg.

„Az emelkedő kamatlábak, az infláció és más növekvő költségek miatt az emberek hajlamosabbak arra, hogy mellékállásba jelentkezzenek, hogy fedezzék a megélhetés növekvő költségeit” - mondta Sinem Buber, a ZipRecruiter vezető közgazdásza. A mellékállás szintén gyakoribbá válik az erős munkaerőpiacokon, amikor a lehetőségek bőségesek. Egy második részmunkaidős állás megléte egyúttal védőernyőt is jelenthet arra az esetre, ha az elbocsátások átterjednének a nagy technológiai cégektől a gazdaság többi részére.

A ZipRecruiter elemezte a listákat, hogy azonosítsa a részmunkaidős, kevés vagy semmilyen kezdeti követelménnyel végezhető állásokat, és rangsorolta őket az átlagos órabérek alapján. Néhány népszerű mellékállás, például a blogolás vagy a tartalomkészítés nem került fel a listára, mivel ezek jellemzően szabadúszó tevékenységek, és nem szerepelnek az állásoldalakon.

1. Családi asszisztens

Az első helyen a családi asszisztens áll, ami általában a főzés, takarítás, gyermekfelügyelet, megbízások teljesítése, időbeosztás koordinálása és egyéb háztartási adminisztratív feladatok elvégzése valamilyen kombinációját jelenti. Bár sok családi asszisztens a munkáltatójával él, és teljes munkaidőben dolgozik, részmunkaidős állások is rendelkezésre állnak. Kézműves szakmák

2. Kézműves szakemberek

A kézművesek közé olyan szakemberek tartoznak, mint az ácsok, a fémmunkások és az üvegfúvók. Tanúsítványprogramok, szakiskolák és egyes főiskolák kínálnak ilyen képzést.

3. Értékesítési szakember

Az értékesítési szakemberek számos iparágban dolgoznak, a technológiától az ingatlanügynökségeken át a biztosításig. Az értékesítési szakember eléri a potenciális ügyfeleket, és kezeli ezeket a kapcsolatokat.

4. Minőségbiztosítási ellenőr

A minőségbiztosítási felülvizsgálók figyelemmel kísérik, ellenőrzik és tesztelik a termékeket, hogy biztosítsák a vállalat szabványainak betartását. A minőségbiztosítási felülvizsgálók számos ágazatban dolgozhatnak, például az élelmiszer-biztonság, a gyógyszeripar, a gyártás és a szoftverek területén.

5. Gondozási koordinátor

Az ápolási koordinátorok felügyelik és ellenőrzik a betegellátást, általában kórházakban vagy hosszú távú betegellátó intézményekben. A munkakör magában foglalja az időbeosztás koordinálását, a betegekkel és családtagjaikkal való együttműködést, valamint a dokumentáció és az orvosi feljegyzések szervezését.

6. Rendezvényszervező

Ők különleges rendezvényeket szerveznek az ügyfelek számára, és segítenek egy kampány népszerűsítésében és lebonyolításában. A szervezők kereskedelmi kiállításokon vagy fesztiválokon dolgozhatnak, beszélgethetnek a potenciális ügyfelekkel, és reklámozhatják a termékeket vagy szolgáltatásokat.

7. Gépkocsivezető

Számos típusú vállalatnak van szüksége kereskedelmi sofőrökre, például az építőiparban, az egészségügyben és a kiskereskedelemben.

8. Ügyfélszolgálatos

Az ügyfélszolgálati munkatársak telefonon vagy e-mailben oldják meg a panaszokat, és segítenek az ügyfeleknek a technikai kérdésekben.

9. Ápolási asszisztens

Az ápolási asszisztensek az egészségügyi személyzetet támogatják a gyógyszerek beadásával és alapvető gondozással kórházakban, rehabilitációs központokban, idősotthonokban és támogatott lakhatást biztosító intézményekben.

10. Telemarketinges

A telemarketingesekként ismert munkavállalók telefonon, e-mailben és a közösségi médiában keresik meg a leendő ügyfeleket, válaszolnak a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekre és időpontokat egyeztetnek.

