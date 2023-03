A piacok rendkívül izgatottan várták a Fed szerda esti kamatdöntését, miután mindenki szerette volna tudni, mi történik az elmúlt hetek bankcsődjei után. A valóságban túl nagy csodát nem lehetett várni, inkább csak azt, hogy mérséklődhetnek a további kamatemelési várakozások.

Ez be is jött: az emelés mértéke 25 bázispont volt, a kamatszint elérte az 5 százalékot, ami az USA esetében nem alacsony mérték, és miután az infláció ugyan még magasabb ennél, de már csökkenő pályán van, nem is feltétlenül kell, hogy magasabb legyen.

A kamatdöntést követően a Fed azt kommunikálta, hogy rugalmasabb lesz, mint eddig:

még terveznek valamennyi kamatemelést, de az is lehet, hogy ez elmarad, és itt lesz a kamatcsúcs 5 százalékon.

Komolyabb előrejelzést már csak azért sem lehet ilyenkor adni, mert az események gyorsan követik egymást, még nem lehet tudni, hogy a bankrendszerbe vetett bizalom teljesen helyre állt-e, vagy lesznek még ijedelmek.

A kamatvárakozások mérséklődése rögtön hatott a dollárra: hevesen gyengülni kezdett az euróhoz képest, hisz így a két deviza közötti kamatkülönbség csökkenni fog, sőt, akár el is tűnhet. A forint enyhén erősödött a döntés után, az euróval szemben 388-ról 386-ra módosult.