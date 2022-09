A szóban forgó "terrorista támadás" állítólag szeptember 12. éjjelén történt, amikor is egy ismeretlen személy a közeli parkból odarohant az ottawai követséghez, meggyújtott egy házilag is könnyen elkészíthető Molotov-koktélt, majd átdobta azt az épület kerítésén - derül ki a CTV tudósításából.

Oroszország kanadai nagykövete, Oleg Stepanov szerint az eszköz nem robbant be, hamar kialudt, így nem történtek anyagi károk és senki sem sérült meg, de a moszkvai külügyminisztérium most hétfői közleményben azt is állította, hogy nemrég "agresszív tüntetők" csoportja zárta el a konzuli épületbe való bejutást, és mindezt szó nélkül nézték végig a helyszínen tartózkodó rendőrség.

Az orosz kormány szerint a hatóságok nem tesznek eleget annak érdekében, hogy megakadályozzák vagy őrizetbe vegyék azokat, akik "ellenséges cselekményeket" követnek el diplomáciai alkalmazottai ellen, megsértve ezzel a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezményt.

Kanada külügyminisztériuma saját bevallásuk szerint komolyan veszi az ügyet, mert az "erőszak és a vandalizmus elfogadhatatlan", és ők úgy tudják az illetékes hatóságok is vizsgálódnak, de az ottawai rendőrség nem tud arról, hogy az orosz nagykövetség feljelentést tett volna.

A külkapcsolati diplomáciai épületek védelme egyébként hivatalosan a Kanadai Királyi Lovas Rendőrség (RCMP) feladata, ők viszont nem kommentálták a híreket. Eközben a követség az orosz állami Sputnikon jelentetett meg cikket arról, hogy munkatársaik állandó rendőri védelemre szorulnának Kanadában.

Stepanov szerint már átadták a Molotov-koktélos incidensről szóló videófelvételeket a rendőrségnek, és terrorcselekményként nyilatkozott az esetről, Moszkva pedig beidézte Alison LeClaire kanadai nagykövetet, ezzel is nyomatékosítva a diplomáciai elégedetlenségük.

Az ottawai követség utcájában egyébként a város polgármestere már márciusban "Free-Libre Ukraina" feliratú kék-sárga táblákat helyezett el, valamint egy szintén a színpárt viselő kerékpárt is lelakatoltak a követség elé, amit múlt hónapban valakik feketére festettek le.

⁦@OttawaPolice⁩ three Russians spraying black paint on yellow and blue bike in front of embassy. Looks like vandalism to me. pic.twitter.com/nql5VSrilS