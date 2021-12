A kormány elfogadta a járványügyi munkacsoportok és egészségügyi hatóságok szigorú lezárásra vonatkozó ajánlását Hollandiában - erősítették meg a Het Parool holland lapnak állami források. Az összes részletszabályt majd egy este 7 órakor kezdődő sajtótájékoztatón jelentik be. A téli zárlat azonban azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban csak az alapvető fontosságú üzletek és szolgáltatások (pl. szupermarketek és gyógyszertárak) lesznek nyitva.

A fodrászatoknak, a vendéglátásnak, a múzeumoknak, a sportlétesítményeknek, a színházaknak és az oktatásnak is be kell zárnia. Az érintkezések számát drasztikusan csökkenteni kell a várható omikron-hullám csillapítása érdekében.

A kormány elővigyázatosságból meghúzza a vészféket. Az omikron csúcs még hátravan, és az érintettek remélik, hogy a zárlat korlátozza a fertőzések számát, időt nyerve arra, hogy minél több emlékeztető oltást adjanak be. Három oltás után az új mutáns súlyos betegségekkel szembeni védelme egyelőre szilárdnak tűnik.

Kijárási tilalmat ezúttal nem terveznek. Ez is sok időt venne igénybe, mire újra bevezetnék, viszont korlátozzák, hogy hány látogatót lehet fogadni: az otthoni vendégségeken maximum napi négy fő vehet részt.

A koronavírus új változata gyorsan terjed Hollandiában: Amszterdamban alig több mint egy hét alatt megtízszereződött az omikronos esetek aránya. Múlt hétfőn a fertőzések 2,5 százaléka volt omikronos, most a megbetegedések több mint a negyedénél mutatták ki a mutációt.

Ha az omikron változat rövid idő alatt sokkal több embert fertőz meg, mint a delta változat, a kórházak gyorsabban megtelnek, mint korábban, még akkor is, ha az omikron változat valóban nem patogénebb. A holland kórházak nem tudnak megbirkózni ezzel.

Az országban már most is szigorú szabályok voltak érvényben: a nem létfontosságú boltoknak be kellett zárnia minden nap 17 órakor. A látogatók számát is szabályozták már, épp ez ellen vétett a holland királyi család egy születésnapi partyval.