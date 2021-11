Az mRNS-alapú vakcinák fejlesztéséhez hozzájáruló három kutató kapja meg a transzlációs orvoslás 2022-es Jeantet-Collen-díját. Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a BioNTech vezető alelnöke, valamint a német céget alapító Uğur Şahin és Özlem Türeci együttműködését jutalmazza a svájci kitüntetés.

Európa legjobban dotált díja az innovációs projekt folytatására ösztönöz. A támogatásból Karikó Katalin, az SZTE professzora a Szegedi Tudományegyetemen induló kutatását finanszírozza.

A 2022-es Jeantet-Collen-díjat a transzlációs orvostudományért Karikó Katalin magyar, valamint Uğur Şahin és Özlem Türeci német állampolgár megosztva kapja. Olyan mRNS-alapú vakcinák tervezéséért és fejlesztéséért, amelyek biztonságosan védik az emberiséget a halálos SARS-CoV-2 vírus ellen

– jelentette be 2021. november 30-án délelőtt Genfben a Louis-Jeantet Alapítvány.

A terápiás célú hírvivő RNS kutatásának eredménye az „új típusú” koronavírus „elleni, rendkívül hatékony oltóanyag látványosan gyors kifejlesztése. Ez döntő szerepet játszott a COVID-19 pandémia világméretű megfékezésében. Munkájuknak páratlan hatása lesz a jövőbeni kórokozók és rákos sejtek elleni vakcinák kifejlesztésében” – összegezte a három kutató közös munkájának eredményét az egyetem közleménye.

Egy-egy kutató 150 ezer svájci frank – közel 53 millió forint – támogatást kap a munkájához.

Ebből az összegből Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetemen induló kutatását finanszírozza.

Az Európa Tanács valamely tagállamában élő orvosbiológiai kutatók nyerhetik el az 1986-ban alapított Louis-Jeantet-díjakat. „Ha a jutalmazott tudományos eredmény közel áll az emberiséget sújtó betegségek elleni küzdelem gyakorlati alkalmazásához, akkor az egyik Louis-Jeantet-díj átváltozik a transzlációs orvoslás Jeantet-Collen-díjává, amelyet a Désiré Collen Stichting adományai támogatnak” – magyarázta az alapítványi elismerés ismertetője.

A legjobban dotált európai kitüntetések a Louis-Jeantet-díjak. Mindegyikhez körülbelül 500 ezer svájci frank – közel 176 millió forint – jutalom tartozik. Ám ennek csak 10 százalékát kapja meg személyesen a kitüntetett tudós. A támogatás 90 százalékát a folyamatban lévő kutatásának a finanszírozására kell fordítania. Így a Jeantet-Collen-díj is – az élvonalbeli kutatók elvégzett munkájának az elismerése mellett – az innovatív kutatási projekt folytatására ösztönöz. Karikó, Uğur és Türeci több közös kitüntetésben részesült már eddig is. Így például a 2022. évi Paul-Ehrlich- and Ludwig Darmstaedler-díj mellett, másokkal együtt, az Asztúria Hercegnője Díjat és legutóbb a Német Jövő Díjat is megkapták.