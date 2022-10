Megtévesztik a vásárlóikat az európai légitársaságok, mikor azt állítják, semlegesítik az utazásuk ökolábnyomát – írja a Bloomberg a Carbon Market Watch friss jelentésére hivatkozva. A nonprofit szervezet a kijelentéseit az Öko-Institut felmérésére alapozta, amely május és július között vizsgálta a nyolc legnagyobb európai légitársaság – az Air France, a British Airways, az Easyjet, a KLM, a Lufthansa, a Ryanair, a SAS és a Wizz Air – károsanyag-kibocsátást célzó intézkedéseinek minőségét és hatékonyságát.

A pandémia ideje alatt visszaesett ugyan a légi közlekedés okozta károsanyag-kibocsátás, összességében azonban az elmúlt két évtizedben nőtt, 2050-re pedig akár meg is háromszorozódhat, hívta fel a figyelmet a Carbon Market Watch. Az ipar globálisan körülbelül egymilliárd tonna szén-dioxidot termel évente.

A környezettudatos világszemlélet terjedésével sok légitársaság azzal próbálta zöldíteni az imidzsét, hogy felkínálta az utasainak a lehetőséget, szálljanak be a vállalat erdősítési projektjeibe, így semlegesíthetik az utazásuk károsanyag-kibocsátását. A Carbon Market Watch felmérése szerint azonban a törekvést eleve sikertelenségre ítéli, hogy a légitársaságok rendre a lehető legolcsóbb, legsilányabb minőségű megoldást választják. Arról nem is beszélve, hogy a fák eléghetnek, kivághatják őket, ha az érintett – rendszerint fejlődő – ország erre vonatkozó jogszabályait módosítják, és az is megtörténhet, hogy nem élnek elegendő ideig ahhoz, hogy valóban kiegyenlítsék a károsanyag-kibocsátásokat.

A légi ipar légszennyezését az Európai Unió a kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) keretein belül szabályozza, jelenleg ez felülvizsgálat alatt áll. A Carbon Market Watch kiemelte, az EU-nak az összes olyan járatot szabályozás alá kellene vonnia, amely uniós területről indul vagy oda érkezik, nem kizárólag azokat, amelyek teljes egészében a zóna területén belül vannak.

A Ryanair egyetért a kezdeményezéssel, mert "így a legnagyobb szennyezést kibocsátó hosszú távú járatok leggazdagabb utasai végre megfizetnék a jogos részüket az uniós környezetvédelmi adóból".