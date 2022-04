Kárpátalján már azt tervezik, hogy kártyás rendszert vezetnek be a tankolásra, hogy korlátozni tudják a fogyasztást - írja a Világgazdaság. A kisebb kutak már bezártak, a nagyobb láncoknál még kapható üzemanyag, de egyre nagyobb a hiány. Az üzemanyaghiánynak több oka is van.

Sorra érik rakétatalálatok az ukrajnai kőolaj-feldolgozó üzemeket és a tárolókat. Oroszország és Fehéroroszország felől nem érkezik kőolaj, az ország tengeri kikötői is blokád alatt vannak, így csak Nyugat-Európából, szárazföldön érkeznek szállítmányok, amelyek viszont nem fedezik a szükségletet. Közben zajlanak a tavaszi mezőgazdasági munkálatok is, és a munkagépeket is fel kell tankolni.

A bajokat csak tetézi, hogy hatalmas árrobbanás is várható. A kormány ideiglenesen felfüggesztette az üzemanyagot terhelő jövedéki adót és az áfát, de még így is 30-40 százalékkal drágább a benzin és a dízel, mint a háború kirobbanása előtt. Ezeknek a járulékoknak a visszaépítésével akár a többszörösükre is emelkedhetnek az árak, ami az élet minden területén árfelhajtó hatású lesz.

További rossz hír az Ukrajnában élőknek, hogy a kormány a jelenlegi 1,5 százalékról 3 százalékra kívánja emelni a hadiadót. A munkavállalók esetében a béreket terhelő különadót 2014-ben, a kelet-ukrajnai harcok kitörésekor vezették be. A jelenleg zajló háborúban önkéntesek folyamatosan gyűjtenek a seregnek. A befolyt összegekből tartós élelmiszert, terepjárókat, éjjellátó készülékeket, golyóálló mellényeket, mindenféle egyéb felszerelést vásárolnak.

Nem enyhül a belső menekülthelyzet sem. Ugyan sokan már visszatértek Kijevbe, de továbbra is több millióan a biztonságosabb nyugat-ukrajnai régiókban tartózkodnak. Csak Kárpátalján 400 ezren vannak.