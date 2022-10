Az Európai Bizottság egy dinamikus ármechanizmus segítségével a gázárakra vonatkozó felső korlátot vezetne be, amely már idén télen életbe léphet. A cél a szélsőségesen ingadozó földgázárak megfékezése lenne. Bár az Európai Unió tagállamain is nehezen ment át az egyébként csak veszélyhelyzetekben használandó új gázársapkaként emlegetett rendszer javaslata, egyelőre a legnagyobb gázbeszállító országok erősen kritizálják azt.

Norvégia a héten azt mondta, hogy a jelenlegi formájában nem tudják támogatni a javaslatot. Most pedig Katar állt bele az Európai Bizottság terveibe.

„A piacokra való beavatkozás azonban ellentmond azoknak a versenyszabályoknak, amelyeket Európa korábban a termelőkkel szemben alkalmazott” – mondta Szaád Al Kaábi katari energiaügyi miniszter a Bloombergnek. A politikus egyben a világ legnagyobb cseppfolyósított földgázt előállító vállalatának, a Qatar Energynek a vezérigazgatója, tehát ellenérdekelt is a magas árak szabályozásának, mivel az korlátozná a vállalat profitját is.

„A szabad piac mindig a legjobb megoldás” – mondta vasárnap Kaábi. Szerinte a földgáz árának korlátozása csökkenti a gázkitermelésbe való beruházási hajlandóságot, és megfoszthat egyes vásárlókat az ellátástól. Úgy véli, hogy a rivális importőrök akár egyetlen centtel magasabb árat kínálva olyan szállítmányokat is magukhoz vonzhatnak, amelyek egyébként Európába mennének.

A képmutatási kritika még jogos is lehet

Az Európai Bizottság márciusban zárta le a közel négyéves trösztellenes vizsgálatot a Katar által az európai vállalatoknak történő LNG-szállítással kapcsolatos ügyletek kapcsán. A vizsgálatot azért indították, mert a gyártó szállítási megállapodásai korlátozták az uniós gázimportőrök lehetőségét arra, hogy az LNG-t a blokk belső piacán belüli alternatív célállomásokon értékesítsék.

Tehát a versenyjogi vizsgálat után még képmutatónak is nevezhető, hogy az EU egy árvédelmi mechanizmust vezetne be. Csakhogy a földgáz tőzsdei áránál már többször kibukott, hogy spekulánsok befolyásolják a kereskedést. Sőt, a gázszállítók olyan megoldásokkal is trükköznek, hogy direkt parkoltatják az LNG-tankereket a kikötők környékén, hogy csak akkor kelljen lefejteni a gázt, ha éppen elég magas a vételi ár.

Katar másnak is kész eladni az LNG-t

Szaád Al Kaábi katari energiaügyi miniszter kritikája viszont azért is aggasztó, mert Európa gázellátási nehézségei legalább 2025-ig fennmaradnak. A Qatar Energy továbbra is tárgyalásokat folytat a német RWE AG és Uniper SE vállalatokkal az LNG-szállításokról, és előrehaladott tárgyalásokat folytat néhány ázsiai vevővel a politikus-üzletember beszámolója szerint.

Az európai vezetők idei kísérletei, hogy nagyobb mennyiséget biztosítsanak Katarból, nagyrészt sikertelenek voltak, mivel Katar évek óta a beépített kapacitásán felül termel a szuperhűtött üzemanyagból. Katar ígéretet tett arra, hogy tartózkodik attól, hogy a szállítmányokat Európától eltérítse, noha a szerződés szerint joga van a szállítás átirányítására, miután Oroszország februári ukrajnai inváziója miatt az európai gázárak az egekbe szöktek.

„Katar tartja magát ehhez, de semmi sem állandó, és jogunk van ahhoz, hogy azt tegyünk a mennyiségeinkkel, amit akarunk” – mondta Kaábi, aki gyorsan hozzátette, hogy ez egy ígéret volt, amelyet egy bizonyos időtartamra tettek, és amikor úgy vannak az árak, akkor eltérítik a szállítmányokat a jobban fizető piacokra.

A tervek szerint az évtized végére több mint 60 százalékkal, évi 126 millió tonnára bővíti a termelési kapacitását Katar az északi keleti mező fejlesztése révén. A kitermelés a tervek szerint 2026-ban indul be, valamint az északi déli mező fejlesztése révén, amely 2027-ben lesz kész az exportra.

