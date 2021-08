Evia szigetén ezer embert kellett evakuálni a Limni nevű település kikötőjéből, mert a szárazföldi menekülőutakat a lángok elvágták. Több tucat más települést is ki kellett üríteni a szigeten, illetve Athén környékén is. Az oltást a fellobbanó új tüzek és a változó irányú, erős szelek is nehezítették - áll a portál cikkében.

A154 különböző erődtüzet több mint ezer tűzoltó próbálta féken tartani pénteken.

Απίστευτες εικόνες από πλοίο στη Λίμνη Ευβοίας που απομάκρυνε κόσμο από τις ακτές όπου έφτασε η μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021.

Βίντεο Stavros Dev pic.twitter.com/bSrb7BbfEu — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) August 6, 2021

Pár másodperces videót tett ki Evia lakóinak komppal történő menekítéséről a Twitterre a görög meteorológia szolgálat, a posztot a 444 szúrta ki.

Törökországban is pusztítanak a lángok, újabb településeket kellett kiüríteni, többek között a török riviéra központjai, Antalya és Bodrum közelében is.

Az országban már legalább nyolc halálos áldozata van a tíz napja tartó erdőtüzeknek, a lángok Mugla tartományban egy erőművet is fenyegetnek, és már 55 000 hektár égett le.