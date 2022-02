Sok jel utal a támadás előkészítésére, a csapatmozgásokon túl például a nukleáris töltetekkel folytatott szokásos hadgyakorlatot is előrehozta Oroszország őszről tavaszra. Február 15 és március vége között a támadáshoz szükséges létszám már a határon lesz, és az időjárás is alkalmas lenne a támadás megkezdésére - idézi a lapot az Euronews.

A források azt is hangsúlyozták, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékai nem egyértelműek. Az esetleges támadás mérete és célja is kétséges, nem feltétlenül irányul a teljes ukrán terület vagy akár Kijev megszállására, de az is lehet, hogy a konfliktus még diplomáciai eszközökkel elkerülhető. Elképzelhető az is, hogy a Putyin kiberháborús eszközökkel és a feszültség fokozásával az ukrán kormány elmozdítására játszik.

Amerikai lapok kormányzati forrásokra hivatkozva azt írták szombaton, hogy egy esetleges orosz támadás pár nap alatt elfoglalná Kijevet, és nagyjából ötvenezer civil áldozattal járna, valamint újabb menekülthullámot indítana el.

Miközben Oroszország már több mint százezer katonát állomásoztat az ukrán határ közelében oroszországban és Belaruszban, a NATO is elkezdte a korábban jelzett háromezer fős kontingens telepítését közép- és kelet-európai tagállamaiban. Romániában ezer, Németországban háromszáz, Lengyelországban ezerhétszáz fővel erősíti meg helyőrségét az észak-atlanti szövetség.