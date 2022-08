A Helsingin Sanomat finn napilapban még 2017. december 16-án jelent meg a cikk, amely alapján most perbe fogták a lap akkori íróit. Toumo Pietilain, Laura Halmi és Kalle Silfverberg a Finn Hírszerzési Kutatóközpont működését vizsgálták, amikor megírták a titkos információkat tartalmazó cikket.

A hivatalos vád szerint honvédelmi titkot felfedésével gyanúsítják őket, mivel az oknyomozói munkájuk alapján olyan információkat tettek közzé, amelyekből jól kikövetkeztethetővé váltak egy hírszerző osztag céljai és működése - írta meg az Al Jazeera.

Finnország szempontjából most azért is különösen érzékeny a téma, mivel az Ukrajnáéhoz hasonlóan hatalmas közvetlen határuk van a fél éve háborút indító Oroszországgal. Bár a finnek NATO-csatlakozásukkal kellő garanciát kaptak egy megszállás ellehetetlenítéséhez, az így kiélezett viszony miatt ha másra nem is, folyamatos kibertámadásokra biztosan számíthatnak.

Elhúzódó pereskedés

A két riporter és a lap akkori megbízott vezetője tagadja vétkességét, de a csütörtöki bírósági meghallgatáson nem vettek részt. A tervek szerint november végén tanúskodnak majd, és ha elítélik őket, akár négy évig terjedő börtönbüntetést is kaphatnak.

A cikk eredetileg tervezett folytatását az akkor főszerkesztő még a kiadás előtt elkaszálta, miután az első írás is komoly kritikát kapott. A szóban forgó cikk jelenleg is elérhető az újság honlapján, annak eltávolítását a vád egyik ügyésze csütörtökön is követelte.