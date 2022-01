Twitter-üzenetében Josep Borrell kijelentette: nagy aggodalomra adnak okot a kazahsztáni fejlemények.

A civilek jogait és biztonságát minden körülmények között biztosítani kell. Az Európai Unió kész támogatást nyújtani Kazahsztánnak a válság kezelésében - írta Borell

Borrell - aki háromnapos látogatáson Ukrajnában tartózkodik - a mikroblogban azt is közölte, hogy "jó megbeszélést" folytatott Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel. Tájékoztatása szerint megvitatták, miként lehetséges közösen szembenézni az ukrán határon jelentkező, orosz katonai csapatösszevonás jelentette vélt külső fenyegetéssel, illetve azt, hogyan lehetne tovább erősíteni Ukrajna belső ellenálló képességet az átfogó reformprogram folytatása révén.

Ukrajna biztos lehet az Európai Unió nem szűnő támogatásában - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Great concern about developments in #Kazakhstan.



Rights and security of civilians must be guaranteed.



External military assistance brings back memories of situations to be avoided.



EU is ready to support in addressing this crisis.