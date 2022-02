Kazahsztán Moszkva kérésével szembe menve nem hajlandó csapatokat küldeni Ukrajnába, hogy az oroszok oldalán harcoljanak. Ez felettébb érdekes fejlemény, hiszen a kazahok az oroszok egyik legszorosabb szövetségesei - hívta fel a figyelmet a Telex az NBC értesülésére hivatkozva.

A volt szovjet köztársaság azt is közölte, hogy nem ismeri el az Oroszország által létrehozott szakadár köztársaságokat (a luhanszki és a donyecki népköztársaságokat), amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök támogat ukrajnai agressziója ürügyeként.

Az Oroszország hagyományos szövetségesétől származó fejleményt az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsa közleményben üdvözölte.

Folytatták az előrenyomulást szombat hajnalban az oroszok



Az ukrán hadsereg azt írta, visszavertek egy orosz támadást Kijevben, több helyen is zajlanak a harcok a városban. A Telex helyszíni tudósítóinak beszámolója szerint most már az egész városban hallani a fegyverropogást. Korábbi beszámolók szerint a fővárostól nem messze több helyen is harcok folytak. A Kijevtől durván 30 kilométerre délre fekvő Vaszilkivnél heves harcokról számolt be a hadsereg.

