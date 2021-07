Autoriter kormányok szupertitkos izraeli kémprogrammal figyelhettek meg ellenzéki politikusokat, civil aktivistákat és újságírókat - leplezte le egy nemzetközi média együttműködés. Lehallgathattak magyar üzletembereket és kormánykritikus újságírókat is.

Az adatbázisban 50 ország 50 ezer telefonszáma szerepel - számolt be a megfigyelési ügy fejleményeiről az Euronews.

Eddig több mint ezer francia újságíróról vagy a médiában tevékenykedő üzletemberről derült ki, hogy érintett a lehallgatási botrányban. A francia kormányszóvivő, Gabriel Attal szerint ezek kirívóan sokkoló tények, és ha igazak, nagyon komolyan kell venni őket. A Mediapart francia oknyomozó portál eközben feljelentést tett az ügyészségen - újságíróik közül ketten ugyanis szintén célpontok voltak, feltételezéseik szerint a marokkói titkosszolgálat kémkedett utánuk.

A programmal 13 állam- vagy kormányfő - köztük három európai - telefonját is megfigyelték. A legnagyobb számban érintettek azonban mexikóiak: több mint 15 ezer mexikói számot is tartalmazott a lista. Utánuk a Közel-Kelet a leginkább érintett. Szaúd-Arábia szintén az NSO kliensei közé tartozik - de vásárolt tőlük Magyarország, India, Azerbajdzsán, Kazahsztán és Pakisztán is - írja az Euronews a honlapján.

A Pegasus kémprogram lényege, hogy ha egyszer beszivárog az okostelefonba, az üzenetek, fotók, kontaktok elérhetővé válnak, a hívások meghallgathatóak, és hozzáférnek a telefon mikrofonjához és képernyőjéhez is.

A gyártó izraeli kibercég állítja, csak állami szerveknek értékesítették a Pegasus-szoftvert bűnözők megfigyelésére.