Aki ült már kerékpáron, annak nem ismeretlen a holtpont vagy holt zóna kifejezés. Az a zóna, amikor az egyik pedál függőlegesen lent, a másik fent áll, és ha így akarnánk elindulni, ne menne a holtponton átbillenés nélkül. Nos, Jacques Cerdan, francia mérnök 15 éven át vizsgálgatta ezt a szűk mezsgyét, és arra jutott - írtja a France Info Sport rovata, hogy mindez egy mechanikus megoldással kiküszöbölhető. Úgy, hogy egyszerűen nincs nála olyan pedálállás, hogy ha az egyik pedál 12 óránál áll, akkor a másik 6 óránál.

A furának hangzó hajtókar beállítás nem fix, a mechanikus megoldás menet közben tolja el a felső pedált néhány foknyival előre, hogy amikor az alsó pedál 6 órához ér, a felső - néhány centiméterrel - már túl legyen a 12 órát jelenttő holtponton. Amikor pedig a pedálok vízszintesbe kerülnek, ez az elhajlás megszűnik, majd tovább hajtva, a másik pedál kerül ugyanígy “előnybe”.

A megoldás, ami a mérnök szerint úgy 10 százalékkal növelni tudja a leadott teljesítményt, eleinte nem aratott sikert, Cerdan a saját kerékpáros klubtársait sem túl nagy sikerrel győzte meg a találmánya forradalmiságáról. Ám néhány éve összeállt egy marseille-i üzletemberrel, Ludovic Boullet-val és most szabadalmi kérelemig jutott az ügy. Boullet lett a Cerdan pedál gyártója, aki szerint az új megoldás nem csak az útra vihető energia menyiségét és így a kerekezés hatékonyságát növeli meg, de mindenekelőtt kényelmesebb pedálozást tesz lehetővé

Hasonló konklúzióra jutott a pedál kipróbálását követően a fekvő bringás világbajnok, Barbara Buatois is, aki szerint e hajtási geometria “tagadhatatlanul nagyobb kényelmet biztosít az ízületeknek, péládul amikor az utazótáskákkal megrakott kerékpárral elindulok. Az a tény, hogy nincs holt zóna, jelentős pedálsebességet és erőnövekedést is lehetővé tesz, így némi átdolgozással megfontolandónak tartom, hogy a későbbiekben egy rekordkísérlethez felhasználjuk”.

Ha a Cerdan-pedál nem is jelent olyan könnyebbséget a kerékpározásban, mint az e-bike pedálrásegítő rendszerei, összességében a nagyobb teljesítmény és kényelem így is biztosított. A francia mérnök azt reméli, hogy a találmányát a versenysportban is értékelik majd, de a hétköznapi kerékpárosoknak is megkönnyíti majd a bringás életét.