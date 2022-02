A Facebookon közzétett bejegyzésében a tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy a halálos áldozatokon kívül 1115 sebesültje is van a támadásoknak, köztük gyermekek is - írja az MTI ukrajnai tudósítója.

Egyetlen kórházat sem zártak be, mindenki dolgozik, az orvosi ellátás biztosított. Az egészségügyi minisztérium jelenleg azon dolgozik, hogy golyóálló mellényekkel lássa el az orvosokat - tette hozzá az egészségügyi miniszter.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy szombat reggeli adatok szerint a fővárosban 35-en sebesültek meg, köztük két gyermek. "Az óvóhelyeken a legbiztonságosabb tartózkodni, mert az ellenség a levegőből támad" - írta közleményében Klicsko.

Klicsko később a Telegram üzenetküldő portálon tudatta, hogy a metró leállította a közlekedést, és kizárólag óvóhelyként működik. Nem sokkal később a polgármester kijárási tilalmat rendelt el a civilek számára délután 17 órától reggel 8 óráig. A kijárási tilalom február 28-ig tart.

Kijevben szombat délelőtt 11 óra körül ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. A város központjában távoli robbanások robajai voltak hallhatók.

