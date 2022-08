Éves szinten júniusban 6,0 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom Csehországban. Havi összehasonlításban viszont 0,2 százalékos növekedést mutat a statisztika. Májusban az éves szintű csökkenés a pontosított adatok szerint 6,6 százalékos, a havi szintű pedig 2,3 százalékos volt - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal (CSÚ) pénteken Prágában.

Elemzők szerint a csökkenés alapvető okait az egyre növekvő inflációban és a lakosság spórolási igyekezetében kell keresni. Másfelől az is tény, hogy tavaly júniusban a korábbi korlátozások után megnyílt üzletekben nagyon élénk volt a kiskereskedelmi forgalom, ami most azt jelenti, hogy a tavalyi összehasonlítási alap is magas az elemzők szerint.

A forgalomcsökkenés gyakorlatilag minden üzletípust érint, kivételt csak a gyógyszertárak és a drogériák képeznek.

Júniusban már hatodik hónapja folytatódott az internetes üzletek forgalmának csökkenése. Míg a koronavírus-járvány időszakában az internetes üzletek kétszámjegyű mértékben nőttek, az idei első félévben havonta több mint tíz százalékkal csökkentek. Júniusban azonban ez a csökkenés már 2,8 százalékra mérséklődött.