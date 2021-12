Megvan a veszélye annak, hogy a kínai digitális jegybanki fizetőeszköz, a digitális renminbi, (vagy jüan) olyan eszközzé válhat, amellyel megfigyelhetik annak használóit és ellenőrzést gyakorolhatnak felettük - mondta Sir Jeremy Fleming, a brit fegyveres erők információvédelméért felelős szerve, a GCHQ igazgatója a Financial Times-nak. A digitális jüan használatát masszívan reklámozzák Kínában a közelgő Olimpiával összefüggésben.

Szerinte a digitális devizák használata hatalmas lehetőséget jelentenek arra, hogy demokratizálják a fizetési rendszereket, de ugyanakkor ezen technológiák újabb fenyegetést is jelentenek. Ha ugyanis rosszul lesznek felhasználva, akkor lehetőséget biztosíthatnak idegen államoknak arra, hogy megfigyeljék és felügyeljék az azt használók összes tranzakcióját, ellenőrizhetik mi történik ezen devizák felhasználása során.

A GCHQ hamarosan publikálni fogja új kiberstratégiáját, ami iránymutatást adhat arra nézve, hogyan kívánnak a brit szolgálatok reagálni a digitális térből érkező fenyegetésekre. Fleming szerint a GCHQ-nak egyszerre kell megvédenie Nagy-Britanniát az ilyen típusú fenyegetésektől, s támadó jellegű műveleteket végrehajtania az ellenséges erőkkel szemben.

A GCHQ, amely egy sor lehallgató állomással rendelkezik Nagy-Britanniában és külföldön egyaránt, szorosan együttműködik a brit hírszerzéssel és elhárítással, az MI5-el és az MI6-al. A szolgálatok közül a lap szerint a GCHQ digitális kapacitásai a legerősebbek, s ez iránt nem kis kereslet mutatkozik a társzervezetek részéről.

Kína a legnagyobb kihívás

Fleming emlékeztetett arra, hogy a szolgálat szerepe nagyon sokat változott azóta, amióta a második világháborúban a náci-csapatok kommunikációs kódjait próbálták megfejteni.

Úgy látja, az Egyesült Királyság számára jelenleg Kína jelenti a legnagyobb kihívást, az ázsiai ország ugyanis jelentősen bővítette hírszerzői kapacitásait és folyamatosan próbálja ellenőrzése alá vonni a digitális infrastruktúrát. Kína előnyre tett szert, hevesen beruház nyíltan és titkosan ezen a területen és már most igazi befolyást gyakorol ezen eszközeivel, s erre ki kell dolgozni a megfelelő választ.

Ugyanakkor szerinte fontos az is, hogy nyitott maradjon a két ország közti kereskedelem és együttműködés, például olyan terülteken, mint a klímavédelem. De ugyanakkor az aggasztó, hogy más országok már most is hatalmas mennyiségű adatot gyűjtöttek össze brit állampolgárokról, arról, hogy azok hogyan dolgoznak, mit esznek, merre utaznak és hogyan élik társadalmi életüket. Ez nagyon tolakodóvá válhat és nemzeti önállóság csökkenéséhez vezethet.

Nemrég Richard Moore, az MI6 vezetője nyilatkozott úgy, hogy Kína szerinte olyan technológiákat exportál, amelyek lehetővé teszik számára egy ellenőrző háló üzemeltetését világszerte, s azzal vádolta Pekinget, hogy más államokat "digitális adatcsapdákba" csalogat.

Az egyik ilyen csapda lehet a digitális deviza is. Eddig már 140 millió ember jelentkezett a digitális renminbi használatára a Kínai Népbank adatai szerint. Ezek döntő többsége kínai állampolgár, azonban az olimpiai játékok apropóján Kína masszívan reklámozza a szolgáltatást, s remélik, hogy az odalátogató külföldiek ugyanúgy fogják azt használni, mint a kínaiak - mondta Fleming, aki nagyon reméli, Peking együttműködik majd abban, hogy a digitális fizetőeszközök felhasználásának szabályozására sikerüljön egy nemzetközi egyezményt és keretrendszert tető alá hozni.