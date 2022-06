Képzelje el, hogy kimegy az udvarra, hogy friss levegőt szívjon, de közben egy hatalmas kígyóval találkozik! Hviezdoslavfalva, Úszor és Annamajor lakosai pont ezzel szembesültek - kezdi horrorsztoriba illó beszámolóját a pozsonyi Új Szó. Az említett települések lakosai közösségi csoportban osztották meg tapasztalataikat az interneten.

„Segítség. Ma ez mászott be a kertünkbe” – írta Jana azzal a kérdéssel, tudja-e valaki, milyen kígyóról van szó. Jana azt is hozzátette, szomorúnak tartja, hogy valaki olyan felelőtlen, hogy megszökhet tőle egy ilyen állat. A kommentelők hamar választ adtak a kérdésre, és közölték hogy bár a kígyó hatalmas, mégis csak egy közönséges vízisiklóról van szó, ami nem mérges.

Végül maga Jana is szórakozott félelmén. „Válaszaitokat olvasva jót szórakoztam, köszi. Szerintem ti is megmosolyogtátok” – zárta a Pozsony környékén lakó hölgy, akihez többen csatlakoztak azzal, hogy ők is láttak hatalmas siklót a kertjeikben.