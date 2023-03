A német szövetségi kormány megtiltaná a mobilszolgáltatóknak, hogy a kínai Huawei és ZTE gyártók bizonyos vezérlőit telepítsék 5G hálózataikra - írta a Zeit ONLINE német lap kormányzati körökből származó értesülésekre hivatkozva. A tilalom a szolgáltatók által már telepített összetevőket is érintené, ami komoly átalakításokra kényszerítené a telekomcégeket.

A Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) és a belügyminisztérium hónapok óta vizsgálja, hogy a jelenleg kiépítés alatt álló 5G hálózat rendszereiben vannak-e olyan alkatrészek, amelyek veszélyeztethetik a német nemzetbiztonságot. A hatóságok aggódnak ugyanis amiatt, hogy az olyan országokból származó beszállítók, mint Kína, kormányzati ellenőrzés alatt állnak. Így ugyanis szerintük a kínai államnak például közvetlen vagy közvetett hozzáférése lehet a német mobilhálózatokhoz. A vizsgálat még nem fejeződött be hivatalosan, de az eredmény állítólag már most borítékolható.



A német mobiltelefon-szolgáltatók régóta fejlesztik hálózataikban az 5G szabványt, és építik be a szükséges rendszereket és antennákat. Ezek egyik fontos beszállítója a kínai Huawei, a távközlési technológia terén a világ egyik legnagyobb szereplője és vezető az 5G szabvány terén. Ez is szerepet játszott abban, hogy például a Deutsche Telekom is a Huawei alkatrészeivel építette ki saját 5G hálózatát.

Németországban azonban hosszú ideje egyre nagyobb az aggodalom, hogy az úgynevezett kritikus infrastruktúra fontos részei külföldi termékektől válhatnak függővé. Emiatt a BSI hatáskörét kibővítették, s 2021 szeptembere óta a kritikus informatikai infrastruktúrák műszaki összetevőit a BSI-nek és a Belügyminisztériumnak is jóvá kell hagynia felhasználásuk előtt. Ha úgy látják, Németország közrendjét vagy közbiztonságát veszélyeztetheti az adott komponensek használata, megtilthatják azok alkalmazását.

A Huawei persze név szerint nem szerepel a törvényben, de egyértelműen miatta hozták meg a jogszabályt a lap szerint. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában már egy ideje betiltották a Huawei alkatrészek használatát, sőt, előbbiben a ZTE kínai távközlési társaság ellen is szankciókat vezettek be. Ugyanakkor Magyarországon épp az ellenkezője történik, itt egyfajta menedékre lelnek a nyugaton nehéz helyzetbe kerülő kínai cégek.

Nem találtak biztonsági rést

A hatóságok nemcsak abban látnak veszélyt, hogy az alkatrészekbe esetleg olyan hátsó ajtókat építhetnek be, amelyek révén külföldi titkosszolgálatok is hozzáférhetnek a német kommunikációs csatornákhoz. Attól is tartanak, hogy egy külföldi hatalom politikai nyomást gyakorolhat Németországra úgy, hogy egyidejűleg leállítja az ilyen alkatrészek működését, vagy nem szállít utánpótlást, s megbénítja ezzel a mobilhálózatot.

Ráadásul a külföldi technológiáktól és erőforrásoktól való függéssel szembeni ellenérzések az elmúlt egy évben jelentősen felerősödtek az országban. Ez nem csoda, hiszen miután Oroszország megtámadta Ukrajnát az orosz gáztól való egyoldalú függés komoly kihívások elé állította nem csak Németországot, de az egész Európai Uniót is. A BSI és a Belügyminisztérium által végzett vizsgálat tehát nem csupán technikai jellegű, hanem politikailag is mérlegelik a függőség mértékét.

A kormányhivatalok szerint a BSI nem talált konkrét műszaki jeleket arra, hogy a kínai alkatrészekben rejtett hátsó ajtók lennének. Azonban komoly arra utaló jelek vannak, hogy a Huaweihez és a ZTE-hez hasonló cégeket a kínai kormány irányítja, vagy legalábbis erős beleszólása van a cégek működésébe. Ezek az információk részben a tesztfolyamat során merültek fel, részben a biztonsági szolgálatoktól származtak. Politikai szempontból mindenesetre ez láthatóan elegendő ahhoz, hogy a megfelelő alkatrészeket kitiltsák a német piacról.

Újravizsgálják a teljes hálózatot

A tilalom nem csak a jelenlegi vizsgált hálózati összetevőkre terjedt ki, hanem a már telepített komponensekre is. Ennek oka, hogy már jó két éve tart a huzavona a kínai alkatrészek felhasználhatóságát illetően, a szolgáltatók azonban nem akartak éveket várni hálózataik bővítésével és a fejlesztéssel. Ez azonban most visszaüthet, s szükség lehet a már kiépített hálózatok átépítésére, amire a kormány némi türelmi időszakot adna.

A törvény szerint csak az új alkatrészeket kell beszerelés előtt ellenőrizni, azonban a Zeit szerint a német hatóságok most a teljes 5G-hálózatot szeretnék megvizsgálni, az összes, már beépített alkatrésszel együtt. Ez a vizsgálat várhatóan nyárig tart, s a kormány majd akkor állhat elő egy újabb listával, vannak e más, betiltandó alkatrészek.

A távközlési cégek egyelőre óvatosan reagáltak a lapnak kormányzati tervekre. A Vodafone nem kommentálta egyelőre az ügyet. A Telefónica azt írta, együttműködnek a hatóságokkal, a Deutsche Telekom pedig nem kívánt "politikai spekulációkban" részt venni. A kritikus komponenseket egyébként ők állításuk szerint saját vizsgálatuk, illetve a BSI engedélye alapján használják.