Kijárási tilalmat és több másik korlátozást vezettek be a spanyolországi Katalóniában a romló járványhelyzet miatt. Az összejövetelek létszámát 10 emberben korlátozzák a hatóságok a családi eseményeken is, az éttermek csak fél házzal, a boltok, edzőtermek és színházak kapacitásuk 70 százalékán működhetnek. Az éjszakai szórakozóhelyeket bezárták - számolt be a hírcsatorna, amely szerint 7,7 millió embert érintenek az új szabályok, amelyek két hétig lesznek érvényben.

Spanyolországban minden negyedik súlyos Covid-beteget Katalóniában ápolják, ezért kényszerült arra a helyi vezetés, hogy akár a turizmus kárára is keretek közé szorítsa az év végi ünneplést. A teljes lakosság 80, a 12 évnél idősebbek 90 százaléka már két oltáson túl van.

Vélhetően az omikron-variáns felel a fellángolásért: mert az bár enyhébb tüneteket okoz (az eddigi adatok alapján), de sokkal gyorsabban terjed. 100 ezer lakosra már 600 koronavírus-fertőzött jutott az elmúlt napokban a változat miatt.