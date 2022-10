Több ukrán nagyvárost, köztük Kijevet és Lvivet is rakétatámadás érte hétfő reggel – írja a Reuters. Az össztűz azt követően irányult a legforgalmasabb térségekre, hogy Vlagyimir Putyin terrortámadásnak minősítette a Krím-félszigetre vezető híd szombati felrobbantását. Kijev teljes belvárosát lezárták és rendőri védelem alá vonták – írta Vitalij Klicsko, a város polgármestere. Volt olyan óra, amikor legalább tíz rakéta érte Kijev belvárosát.

A háború első heteiben az orosz hadsereg megpróbálta elfoglalni Kijevet, sikertelenül. Azóta ez volt a legsúlyosabb orosz támadás az ukrán főváros ellen. A rakéták a játszótereket, és a dugóban álló autókat sem kímélték, sok járókelő megsérült, épületek is megrongálódtak. Volodimir Zelenszkij halottakról is írt Telegram-csatornáján, de azt, hogy mennyien vesztették életüket a rakétatámadásokban, pontosan még nem lehet tudni.

Ukrajna nyugati részén Lvivben, Ternopilban és Zsitomir városában is rakétatámadásról számoltak be, valamint az egymilliós Dnipro városközpontját is légicsapás érte.

Éjszaka Zaporizzsját is rakétatalálat érte, ott legalább egy ember meghalt, és öten megsérültek. Zaporizzsja a fővárosa a négy terület egyikének, amelyet Vlagyimir Putyin már Oroszország részének tekint.