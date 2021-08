A világ egyik legforgalmasabb konténerkikötőjét is elérő Covid-járvány fokozza az aggodalmakat, hogy a delta-változat gyors terjedése a tavalyi hajózási rémálmok megismétlődéséhez vezet. Már a múlt héten a Kínából az Egyesült Államokba irányuló konténerszállítás díjai a 40 lábas konténereknél 20 000 dollár fölé emelkedtek, mivel a kiskereskedelmi megrendelések növekedése az amerikai vásárlási csúcsszezon előtt megterheli a globális ellátási láncokat.

Most pedig a kínai járványkezelés úgy döntött, hogy egy újabb forgalmas kikötőt von zárlat alá: Ningbo-Zsüsanban az új megbetegedések miatt leállították a forgalmat, pedig ez a második legfontosabb tengeri állomás a Kína és Los Angeles közötti hajózási útvonalon. Korábban a szintén a nyugati partra induló hajók szempontjából fontos Jantian kikötőt is lezárták a hatóságok még júniusban, ami érezhető visszaesést és késést okozott a szállítmányozásban.

Anton Posner, a Mercury Resources vállalat vezérigazgatója a Bloombergnek elmondta, hogy sok hajót bérlő vállalat már most is Covid-záradékot tesz a szerződésbe biztosításként, hogy ne kelljen fizetniük a megfeneklett hajókért.

A Ningbo-Zsüsan kikötő leállása felerősíti a félelmet, hogy a világ kikötői hamarosan ugyanolyan járványkitörésekkel és korlátozásokkal fognak szembesülni, mint amilyenek tavaly a világjárvány második hullámakor lassították a romlandó élelmiszerektől kezdve az elektronikai cikkekig mindenféle áruk mozgását. A fertőzések a dokkokban való terjedéssel fenyegetnek, miközben a világ hajózási rendszere már most is küzd a példátlan kereslet kiszolgálásával, mivel a gazdaságok újra kinyitnak és a gyártás is fellendül.

A Ningbo-Zsüsan kikötő csütörtökön késő este közleményben közölte, hogy a Meishan kivételével az összes többi terminál rendben működik. A kikötő aktívan tárgyal a hajózási társaságokkal, más terminálokhoz irányítja őket, és információkat tesz közzé egy valós idejű adatplatformon - közölték. A hatás minimalizálása érdekében a többi terminál üzemidejét is módosítják, hogy az ügyfelek biztosan el tudják indítani a szállítmányukat.

Az ömlesztett áruk globális viszonyítási alapjául szolgáló Baltic Dry Index több mint 10 százalékkal emelkedett az egy hónappal ezelőtti szintről, mivel a delta-variáns gyorsan terjedni kezdett. Bár az amerikai kikötőkre nem volt jelentős hatással, a kínai leállások árthatnak azoknak a vállalatoknak, amelyek az országból származó konténerexportra támaszkodnak.