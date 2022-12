A kínai külügyminisztérium pénteki közleménye szerint Vang Ji hangsúlyozta: az Egyesült Államoknak ügyelnie kell Kína jogos aggodalmaira, és nem tesztelgetheti folyamatosan Peking tűrőképességét, hogy apránként így érje el céljait vele szemben.

A kínai külügyminiszter bírálta Washingtonnak a feltartóztatásra koncentráló politikáját, amely szerinte "nem az értelmes versenyen, hanem az oktalan elnyomáson" és a konfliktusok kiélezésén alapul.

– szögezte le Vang, de reményét fejezte ki, hogy az új évben megváltozik ez a légkör, és javulni kezdenek a kínai-amerikai kapcsolatok. Blinken a jövő év elején Kínába fog látogatni.

Vang emlékeztetett, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök a múlt hónapban a Balin tartott G20-csúcstalálkozón tárgyalt amerikai kollégájával, Joe Bidennel több olyan kérdésről – köztük Tajvanról –, amely kulcsfontosságú Kína számára.

A novemberi találkozón Biden arra figyelmeztetett, hogy Kína egyre agresszívabb lépései veszélybe sodorják a Tajvani-szoros és a térség békéjét és stabilitását. Hszi viszont azt mondta: Tajvan ügye a legérzékenyebb az amerikai-kínai kapcsolatokban, és e kérdésben „nem sérthetők meg Kína érdekei”.

Kína saját részeként tekint Tajvanra, és Peking úgy érzékeli, hogy az Egyesült Államok apró lépései folyamatos kihívást jelentenek számára. Washington kínosan ügyel arra, hogy elkerülje az olyan drasztikus lépéseket, amelyek okot adhatnának Kínának egy erőteljesebb reakcióra.

Blinkennel folytatott telefonbeszélgetésében Vang hangsúlyozta, hogy a feleknek konkrét lépésekké és gyakorlati politikai irányelvekké kellene átalakítaniuk a két elnök bali megállapodásait. A kínai külügyminiszter úgy véli, tárgyalni kell az amerikai-kínai viszony alapelveiről, többszintű párbeszédre van szükség, és bizonyos ügyeket közös munkacsoportok segítségével kell megoldani.

Blinken eközben azt emelte ki, hogy Kínának transzparensebbnek kellene lennie a koronavírus-járvány kérdésében. Az ázsiai országban meredeken emelkednek az esetszámok azóta, hogy a kormány a hónap elején jelentősen enyhített az óvintézkedéseken.

A nemzetközi közösségben eközben egyre nő az aggodalom, hogy Kína esetleg eltitkolja a járvány súlyosságát. A helyi hatóságok szerint csak néhány ezerrel emelkedik a fertőzöttek száma naponta, miközben külföldi szakértők becslései alapján valójában egymillió körül lehet ez az adat. A szakértőket az új vírusvariánsok felbukkanásának lehetősége is nyugtalanítja.

Az amerikai külügyminiszter egy sajtótájékoztatón azt mondta: reméli, hogy Kínának sikerült megfékeznie a járványt. Egyúttal felajánlotta ehhez az Egyesült Államok segítségét. Blinken emellett hangot adott az ukrajnai háborúval, valamint Moszkva és Peking egyre szorosabbá váló viszonyával kapcsolatos aggodalmainak.

