Kína több mint öt éve vesz aranyrészvényeket magán online média- és tartalomszolgáltató vállalatokban, és az utóbbi években az ilyen megállapodásokat kiterjesztette a hatalmas adatbázisokkal rendelkező vállalatokra - írja a Reuters.

Az elmúlt négy hónapban az Alibaba egységeiben szerzett részesedések az e-kereskedelmi cég első nyilvánosságra került részvényei. Az Alibaba volt az egyik legjelentősebb célpontja Kína két éve tartó, a technológiai óriáscégekkel szembeni szabályozási szigorának.

Ezeket az aranyrészvényeket, amelyek jellemzően a vállalat körülbelül 1 százalékának felelnek meg, a kormány által támogatott alapok vagy vállalatok vásárolják meg, amelyek így képviseletet és/vagy vétójogot kapnak a kulcsfontosságú üzleti döntésekben.

A nyilvános cégbejegyzésekből kiderült, hogy tavaly szeptemberben az állami tulajdonú Zhejiang Media Group befektetési eszköze 1 százalékos részesedést szerzett az Alibaba sanghaji székhelyű Youku Film and Television egységében. A Zhejiang Media Group emellett Jin Jun-t, egyik leányvállalatának vezérigazgatóját nevezte ki az Alibaba-egység igazgatótanácsába - derült ki a nyilvántartásból.

Külön cégbejegyzési nyilvántartásból kiderült, hogy decemberben a WangTouSuiCheng (Peking), a Kínai Kibertér Adminisztráció által létrehozott Kínai Internet Befektetési Alap (CIIF) alá tartozó vállalat 1 százalékos részesedést szerzett az Alibaba Guangzhou Lujiao nevű egységében, amelynek fő célja a „kutatás és kísérletezés”.

