Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter kedden beszélt telefonon Wang Yi kínai külügyminiszterrel. Utóbbi azt jelezte, hogy Kína készen áll megbeszéléseket bonyolítani Ukrajna és Oroszország között a háború befejezése érdekében. Ez derül ki a kínaiak által leközölt beszélgetésből a Reuters cikke szerint.

A telefonbeszélgetésben elvileg erős szavakkal ítélte el Wang Yi az orosz-ukrán konfliktust, és komoly aggodalmakat fejezett ki a civil lakosság épségéért. Kína ez idáig nem ítélte el egyértelműen Vlagyimir Putyin orosz elnök lépéseit, és korábban azt is bejelentették, hogy készek megerősíteni a két ország közti gazdasági együttműködést.

Wang a háború általános elítélésén nem ment túl, de elmondta hogy az Oroszország által hivatkozott "biztonság oszthatatlanságát," nem lehet katonai erőkkel biztosítani. Az oszthatatlanság alatt itt azt értik, hogy egyik ország sem erősítheti saját szövetségi-védelmi pozícióját más államok biztonságának a kárára.

A telefonhívást Kuleba kezdeményezte, és ez volt az első kapcsolatfelvétel a két fél közt,a mióta Putyin csütörtök reggel elindította az inváziót Ukrajna ellen. Kína egyébként Ukrajnával is viszonylag szoros gazdasági kapcsolatokat ápol, hiszen Magyarországhoz hasonlóan rajtuk is keresztülhalad az Új Selyemútnak is nevezett gazdasági terjeszkedés, amit Európa irányába folytat Kína.

