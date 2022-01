Megkezdték a Belgrád-Újvidék gyorsvasút tesztelését, amelyet márciusban adnak át használatra - jelentette be Tomislav Momirović, Szerbia építésügyi és infrastrukturális minisztere a vajdasági Szabad Magyar Szó tudósítása szerint. Október végén már megérkezett az első svájci vonat, ami ezen a vonalon közlekedik majd, hamarosan pedig további kettő érkezik majd.

Szerbia már törlesztette ezeknek a vonatoknak az árát. “Ez egy olyan projekt, ami alapjában változtatja meg a vasúti közlekedést Szerbiában” - véli a miniszter. Harminc évvel ezelőtt a vasúti közlekedés volt az alapja a közlekedésnek Szerbiában, de ez már régóta nem mondható el róla. A vasút nagyobb szerepet kell, hogy kapjon, hiszen környezetvédelmi szempontból ez a legmegfelelőbb módszer a közlekedésben.

Az elmúlt években ugyan sokat fektettek a vasúthálózat felújításába, a vonatok azonban továbbra is lassan mennek. Ugyanakkor 2021-ben megkezdődött a Szabadka-Szeged vasútvonal építése, így Belgrád, Újvidék, Szabadka és több kisebb város is összeköttetésben lesz Budapesttel is. A Belgrád-Budapest vasútvonalat 2025-ben adják át, de ez nem csak Szerbiától függ.