Csütörtökön a Politbüró - a kormányzó Kommunista Párt legfőbb politikai döntéshozó testülete - azt mondta, hogy a növekedést "ésszerű tartományban" kívánja tartani. Ugyan nem említette a korábban kitűzött 5,5 százalékos hivatalos növekedési célt a testület, de lényegében a kijelentés elismerése annak, hogy nem tartható a GDP-bővülési ütem – derül ki a BBC cikkéből.

Kína továbbra is folytatja a zero covid politikát, amely a nagyvárosokban teljes vagy részleges lezárást rendelt el. Ez lebénította az ország gazdasági és ipari központjait is, emiatt visszaesett az ország külkereskedelmi kibocsátása is, de a lakossági fogyasztás is csökkent, az ingatlanpiacon pedig új válság alakult ki.

A Hszi Csin-ping elnök által vezetett 25 tagú Politikai Hivatal negyedéves gazdasági ülését követő nyilatkozatában a vezetők a lehető legjobb eredmények elérésére fognak törekedni. Mindez a kínai állami nyelvezetben burkolt elismerése a kármentésnek, amit erősít az is, hogy Hszi felszólította az erősebb tartományokat, hogy dolgozzanak a növekedési célok elérésén.

Elemzők már rég levették a keresztvizet Kínáról

Elemzők szerint figyelemre méltó volt a GDP említésének hiánya, bár közgazdászok korábban azt jósolták, hogy Kína nehezen fogja elérni az 5,5%-os célt.

„Az 5,5 százalékos növekedési cél már nem kötelező Kína számára” – mondta Iris Pang, az ING Bank vezető kínai közgazdásza a Wall Street Journal című lapnak.

A Goldman Sachs már korábban gyakorlatilag 0-ra vette a kínai gazdaságra vonatkozó növekedési várakozásait.

Ting Lu, Jing Wang és Harrington Zhang, a Nomura elemzői egy jegyzetben azt írták, hogy:

Úgy gondoljuk, Peking azt sugallja, hogy a kevésbé kedvező feltételekkel rendelkező tartományok GDP-növekedési céljai, különösen azoké, amelyeket az omikron-változat és a zárlatok súlyosan érintettek, rugalmasabbak lehetnek.

E hónap elején Kína közölte, hogy gazdasága az idei második negyedévben erőteljesen zsugorodott. Ennek fő oka, hogy a nagy kínai városok, köztük a pénzügyi és termelési központ Sanghaj, ebben az időszakban teljes vagy részleges zárlat alá kerültek.

Kína egykor virágzó ingatlanpiaca is mélyrepülésben van, és a lakáseladások 11 egymást követő hónapban csökkentek. Több kínai fejlesztő leállította a már eladott lakások építését a pénzforgalom miatti aggodalmak miatt. Az elmúlt hetekben egyes lakásvásárlók azzal fenyegetőztek, hogy nem fizetik tovább jelzáloghiteleiket, amíg a munkálatok nem indulnak újra.