A negyedéves növekedés és néhány decemberi mutató, mint például a kiskereskedelmi forgalom, felülmúlta a piaci várakozásokat, de az elemzők megjegyezték, hogy az általános gazdasági impulzus Kína-szerte gyenge maradt, és rávilágítottak a Peking előtt álló kihívásokra, miután a múlt hónapban hirtelen feloldotta a zéró-Covid politikát.

A bruttó hazai termék (GDP) 2,9 százalékkal nőtt október-decemberben az egy évvel korábbihoz képest - mutatták ki kedden a Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai, ami lassabb a harmadik negyedévi 3,9 százalékos ütemnél.

A szigorú vírusellenes intézkedések hirtelen lazítása Pekingben felerősítette az idei gazdasági élénkülésre vonatkozó várakozásokat, de a közgazdászok szerint ez hátráltathatja a közeljövőben a növekedést. Az ingatlanpiaci visszaesés és a gyenge globális kereslet azt is jelenti, hogy a növekedés fellendülése nagymértékben függ a fogyasztóktól.

- mondta Harry Murphy Cruise, a Moody's Analytics közgazdásza.

2022-re a GDP 3 százalékkal bővült, ami jócskán elmarad az 5,5 százalék körüli hivatalos céltól. Ha nem számítjuk a 2020-as kezdeti koronavírus-csapást követő 2,2 százalékos növekedést, ez a legrosszabb eredmény 1976 óta - a gazdaságot tönkretevő, évtizedes kulturális forradalom utolsó éve óta - írja a Reuters.

„A decemberi adatok továbbra is gyengék, különösen a keresleti oldali szegmensekben, például a kiskereskedelmi kiadásokban. Az eddigi adatok alátámasztják azt a régóta hangoztatott véleményünket, hogy Kína újbóli nyitása kezdetben kissé erőtlen lesz” - mondta Louise Loo, az Oxford Economics vezető közgazdásza.

A Reuters felmérése szerint a növekedés 2023-ra 4,9 százalékra emelkedik, mivel a kínai vezetők lépéseket tesznek a növekedést hátráltató néhány kulcsfontosságú hátráltató tényező leküzdésére. A legtöbb közgazdász arra számít, hogy a növekedés a második negyedévtől kezdve felgyorsulhat. Egy erőteljes kínai fellendülés enyhíthetné a várható globális recessziót, de világszerte további inflációs fejfájást is okozhat, éppen akkor, amikor a politikai döntéshozók kezdenek úrrá lenni a rekordszintű árnövekedésen.

Kína ingatlanipara a növekedést leginkább hátráltató tényezők közé tartozik. Az NBS adatai szerint 2022-ben az ágazatban a beruházások éves szinten 10 százalékkal csökkentek, ami az első visszaesés a nyilvántartások 1999-es kezdete óta, és az ingatlaneladások 1992 óta a legnagyobb mértékben zuhantak, ami arra utal, hogy a kormányzati támogatási intézkedéseknek eddig minimális hatása volt.

A gazdaság és a kormány előtt álló kihívásokat tetézi, hogy Kína népessége 1961 óta először csökkent 2022-ben, ami történelmi fordulatot jelent, és várhatóan egy hosszú időszak kezdetét jelzi majd, amikor a lakosság száma csökken, és 2023-ban India lesz a világ legnépesebb országa.

- mondta Zhiwei Zhang, a Pinpoint Asset Management vezető közgazdásza, hozzátéve: „A jövőben a demográfia ellenszelet fog jelenteni. A gazdasági növekedésnek inkább a termelékenység növekedésétől kell majd függenie, amelyet a kormányzati politikák vezérelnek.”

