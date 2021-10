A jól tájékozott kínai megfigyelők már több mint egy évtizede aggódnak a kínai ingatlanpiac egyensúlyhiánya miatt, amelyet gyakran a történelem egyik legnagyobb pénzügyi buborékaként jellemeznek. De csak a múlt héten döntöttek úgy a piacok hirtelen és közösen, hogy a kínai ingatlanszektor most már komoly kockázatot jelent a globális fellendülésre - és Kína hosszú távú növekedési kilátásaira – nézve – írja az ázsiai országban alakuló válságról a Foreign Policy magazinban Logan Wright, a Rhodium befektetési cég kutatási igazgatója.

Az ingatlanpiac folyamatosan bővült, mert a befektetők és a fejlesztők általában úgy gondolták, hogy túlságosan fontos Peking számára. A kínai vezetés számára a gyors gazdasági növekedés és a háztartások nettó vagyonának fenntartása szempontjából fontos az iparág, ezért beavatkozott bármilyen visszaesés esetén.

A kormány korábban is közbelépett a megingó pénzügyi piacok és vállalkozások támogatására, mert félt a társadalmi vagy gazdasági katasztrófától. Például a 2015-ös tőzsdei összeomlásra adott válaszlépések, valamint a 2008-2009-es masszív monetáris és fiskális ösztönzők is ezért léphettek hatályba.

De mivel Pekingnek küzdelmesnek bizonyult az ingatlanbuborékból eredő spekulációs lelkesedés és a gyorsan emelkedő árak megfékezése, a kínai hatóságok végül keményebb és durvább intézkedésekhez folyamodtak. Miután a nyáron agresszív szabályozási intézkedésekkel léptek fel több dinamikusan fejlődő magánszektorbeli céggel szemben, a pénzügyi piacok azzal a bizonytalansággal küzdenek, hogy meddig megy el Peking.

Nincs egyensúly

A kínai ingatlanpiac alapvetően kiegyensúlyozatlan: túl sok a lakás, túl kevés a kereslet a saját tulajdonú lakások iránt, és nem költözik elég ember oda, ahol túlkínálat van. Kína urbanizációs rátája és háztartásalapítási rátája vitathatatlanul akkor érte el a csúcspontját, amikor a munkaképes korú népesség csökkenni kezdett, 2013 és 2015 között.

De az új lakásépítési projektek üteme csak tovább emelkedett, és az építkezés továbbra is hajtotta a gazdaságot. Az ilyen projektek csak 2019-ben érték el az új csúcsot, amikor a fejlesztők mintegy 18-19 millió lakás építését kezdték meg, és a Covid-19 járvány csak 2020-ban lassította le kismértékben az új építkezéseket.

De valószínűleg nincs elég fiatal, aki a jövőben megvenné ezeket a lakásokat. A Rhodium Group a városi háztartások jövőbeli kialakulási arányát a következő évtizedben évi 5-7 millióra becsüli, szemben az egy évtizeddel ezelőtti 9-10 millióval, és az idő múlásával csökkenő trend látszik.

Az urbanizációs ráta lassul, és a kínai polgári ügyek minisztériuma szerint az éves házasságkötések száma Kínában már 40 százalékkal csökkent a 2013-as csúcshoz képest. A háztartásalapítási előrejelzések könnyen lehetnek pontatlanok, évente 1-2 millióval tévedhetünk. De még mindig sokkal kevesebb embernek van szüksége új lakásokra, és túl sok épül belőlük, többnyire olyan árakon, amelyek sok vevőt kizárnak egy olyan országban, ahol a jövedelmek éppen csak meghaladják a globális átlagot.

Kiszorultak a kispénzűek

Az elmúlt évtizedben a saját tulajdonú lakások építése és a kereslet közötti szakadékot kétféle vásárló töltötte ki: a befektetési vagy spekulációs célú kereslet, amely az árak további emelkedésében bízó vevőkre támaszkodik, valamint a meglévő lakástulajdonosok kereslete, akik korszerűsíteni szeretnének, néha a kormány által kikényszerített költözések által ösztönözve.

Most mindkettő nyomás alatt van. A spekulánsokat és a befektetőket a kormány politikája akadályozza azokban a városokban, ahol vásárolni szeretnének, és egyesek egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a fejlesztők nem tudják majd befejezni az általuk megépíteni ígért egységeket.

A magas lakásárak miatt az önkormányzatok számára sokkal drágábbak az áttelepítések. A korszerűsíteni kívánó lakástulajdonosokat az új hitelek elérhetősége is korlátozza. A kínai háztartások csak 2015 óta 6,4 billió dollárnyi hitelt vettek fel a kínai központi bank adatai szerint, ami az Egyesült Államok 2003 és 2008 közötti adósságnövekedéséhez hasonlítható. Országos szinten nehéz lesz ilyen ütemben folytatni a lakásvásárlási hitelfelvételt, és a központi bank már figyelmeztetett, hogy a háztartásoknak nincs meg a kapacitásuk ehhez.

Dőlhetnek a bankok is

Az ingatlanpiac jellemzően adósságfinanszírozású iparág. 2008 óta Kínában legalább egy évszázada a legnagyobb hitelbővülés volt tapasztalható egyetlen országban. 2008-tól napjainkig a kínai bankok mérete együttesen megötszöröződött, és több mint 41 billió dollárnyi eszközzel gyarapodott, ami a globális gazdasági teljesítmény mintegy felének felel meg.

A központi bank adatai azt mutatják, hogy a banki hitelezés legalább 27 százaléka valószínűleg az ingatlanszektorba megy Kínában, és a nem banki hitelezés jelentős része a vagyonkezelő társaságoktól és más vagyonkezelő cégektől is a fejlesztőkhöz kerül. A hitelezés növekedése azonban jelentősen lelassult Kínában, amióta 2017-ben megkezdődött a rendszerszintű pénzügyi kockázatok csökkentésére irányuló összehangolt erőfeszítés. Joggal lehetett arra számítani, hogy az ingatlanszektort súlyosan érinti majd a hitelezés lassulása.

Előre kell fizetni

A fejlesztők azonban találtak egy másik trükköt üzleti modelljük bővítésére. A bankoktól és nem banki hitelezőktől kieső finanszírozási forrás pótlására fokozták az építkezés előtti értékesítésre való támaszkodásukat. Ez lényegében azt jelentette, hogy a lakásvásárlók maguk biztosították az építkezés alternatív finanszírozási forrását. De ez is súlyosbította a lakáspiaci egyensúlytalanságokat - el kell kezdeni új egységek építését, hogy megpróbálhassák azokat előre eladni.

Az előértékesítésre való támaszkodás nagyrészt megmagyarázza, hogy az ingatlanpiac hogyan úszta meg a pekingi adósságcsökkentési kampány legrosszabbjait, és hogy az ingatlanok 2017-től 2019-ig továbbra is a gazdaság motorjaként működtek.

De ez azt is jelentette, hogy a fejlesztők egyre inkább függnek attól, hogy az emberek jóval a tényleges építkezés előtt megvásárolják-e a házaikat, fogadva arra, hogy az árak tovább emelkednek. Az egész piac ennek következtében sokkal spekulatívabbá vált. És Pekingnek most már volt egy másik oka is, hogy aggódjon az ingatlanpiac túlzása miatt: ha a fejlesztők hirtelen csődbe mennek, a házaikat előre megvásárló emberek esetleg nem látják majd a házak elkészültét.